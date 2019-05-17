Украинцам с российскими паспортами задумали запретить въезд в ЕС

Европейские чиновники попробуют выяснить, возможно ли запретить въезд в ЕС жителям востока Украины, получившим российские паспорта. Об этом корреспондент радио «Свободная Европа» Рикард Джозвяк написал в Twitter.

«Послы стран ЕС обсудили вопрос выдачи Россией паспортов на востоке Украины. Санкции захотели ввести лишь семь членов, так что до единства далеко. Но они дали поручение комиссии выяснить, можно ли не допустить въезда в ЕС людей с такими паспортами», — указал корреспондент, не приведя точных ссылок на источники.

Материалы по теме Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР Порошенко и Зеленский недовольны, США называют указ абсурдом

Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля. Тогда он отметил, что эта мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит своей целью создание проблем для украинских властей. Позже Путин заявил, что рассматривает возможность упростить выдачу российского гражданства для всех украинцев. Глава МИД Чехии заявил, что у ЕС нет планов ввести санкции против России из-за этого указа, а его коллега из Румынии подчеркнул, что санкции против РФ создадут проблемы для Украины.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко обвинили Россию в признании своей оккупационной деятельности. Киев рассматривает возможность лишить льгот, социальных выплат и пенсий всех украинцев, получивших российские паспорта.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!