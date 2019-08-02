На Украине рассказали о пропуске россиян через границу

Новый глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко заявил, что его политика как главы ведомства по отношению к пересекающим границу страны гражданам России не изменилась. Об этом он сказал в интервью изданию «Би-би-си Украина».

По словам Дейнеко, Россия является «государством-агрессором» и в ней живут многие люди, «которые настроены против Украины радикально и кардинально, которые считают, что "Крым наш", а "Севастополь — город русской славы"». В то же время он отметил, что поскольку Украина входила в состав СССР, после его распада множество украинцев остались жить в других странах, в том числе и в России. Эти люди, отмечает Дейнеко, имеют российский паспорт, но регулярно приезжают на Украину к родственникам. «Как я могу не пропустить украинца с российским паспортом к старой маме? И таких ситуаций каждый день просто куча», — говорит он.

Дейнеко считает, что подобные моменты должны учитываться пограничниками при принятии решения о допуске россиян на территорию Украины. По его словам, «государственная граница должна быть неприступной стеной для врагов Украины» и в то же время «должна быть прозрачна и комфортна для наших друзей».

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил полковника Сергея Дейнеко на пост председателя Государственной пограничной службы 13 июня. До этого Дейнеко возглавлял Луганский пограничный отряд.

Киев регулярно запрещает въезд на территорию страны гражданам России, в том числе деятелям культуры, которые приезжают с концертами. Недавно во въезде отказали музыканту Егору Криду и телеведущей Дане Борисовой. Как правило, причиной для запрета служит посещение публичными лицами Крыма, что воспринимается Киевом как нарушение территориальной целостности Украины.

Кроме того, 30 ноября 2018 года Киев фактически запретил въезд на территорию Украины мужчинам — гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. По утверждению тогдашнего президента Петра Порошенко, это решение было принято для того, чтобы Россия не смогла сформировать на Украине отряды частных армий, которые «фактически являются представителями российских вооруженных сил». Исключение было сделано лишь для людей, которые едут в страну, «например, на похороны или с какой-то другой гуманитарной целью».

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