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Всюду последили

Сумеет ли Киев контролировать граждан России на Украине

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Фото: РИА Новости

Власти Украины заявили, что усиленными темпами разрабатывают новую глобальную систему контроля за въездом-выездом в страну, а также за передвижениями по своей территории граждан России. Один из главных элементов этой системы — обязательная регистрация россиян, соответствующее решение уже принял украинский Совнацбез. Как будут отслеживать граждан России на Украине и когда ждать внедрения этого ноу-хау, разбирается «Лента.ру».

Приказано поставить на контроль

Постмайданная власть Украины буквально одержима идеей внедрения тотального контроля за россиянами и жестких ограничений для них едва ли не с первого дня после победы госпереворота в Киеве зимой 2014 года. С 1 марта 2015 года для граждан РФ ввели въезд только по загранпаспортам. Это решение, как заявил тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк, «позволит существенно усилить контроль на границе и обеспечить интересы национальной безопасности страны». Дополнительно Яценюк поручил Госпогранслужбе и Государственной миграционной службе «поставить на контроль» срок пребывания россиян, прибывших на Украину, уточнив, что вся информация такого рода обязательно направляется для обработки в Службу безопасности (СБУ). Вместе с тем пограничники получили строгое указание при малейших подозрениях отказывать россиянам во въезде. Только согласно официальным данным, в 2014 году украинская Госпогранслужба не пропустила в страну почти 16 тысяч граждан РФ, в 2015 году — порядка 10 тысяч. Естественно, количество россиян, посещающих Украину, тоже не увеличивалось.

Однако было понятно, что всем этим тема далеко не исчерпана. Достаточно быстро в повестку дня попал вопрос введения с Россией визового режима. Ближе всего к этому в Киеве были осенью прошлого года, когда в Верховную Раду усилиями спикера парламента Андрея Парубия и группы его преданных соратников поступил соответствующий законопроект. Возникла изрядная суета, хотя на самом деле Рада в принципе не может принимать таких решений, а лишь выступает с рекомендациями (внешняя политика находится полностью в ведении президента). Однако в итоге до голосования так и не дошло.

Уже в мае этого года вопрос актуализировался с новой силой. В частности, несколько ведущих украинских СМИ сообщили (а несколько депутатов подтвердили) информацию о так называемой «сверке голосов» в парламенте. Некоторые политики хотели предварительно понять, насколько на сегодняшний день реально провести результативное голосование за введение виз с Россией. Утверждалось, что если голосов хватит, вопрос может быть вынесен на голосование в сессионный зал «со дня на день». И хотя с голосованием опять не сложилось, было ясно, что без новшеств точно не обойдется. В информпространство даже вбросили идею о полном запрете на въезд россиян на Украину. На этом фоне даже самые националистические деятели из киевского правительства выглядели вполне себе либералами. «Я не думаю, что полный запрет на въезд имеет смысл (...) Однозначно должны ввести визовый режим, ввести усиленный контроль за перемещениями в пограничной зоне. И есть проект "Стена". Должны быть черные списки, безусловно», — откровенничал в одном из интервью министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

То, что население страны относится к таким инициативам, мягко говоря, прохладно, украинские власти не останавливает. Недавно были представлены данные масштабного соцопроса: лишь треть населения поддерживает визовую изоляцию Украины, а 51,4 процента категорически против. И ведь это данные фонда «Демократические инициативы», известного своей майданной ориентацией. Реальные цифры для официального Киева, вероятно, еще печальнее.

Фиксировать рога, копыта и хвост

Единственное ведомство на Украине, категорически не поддерживающее введение виз с Россией, — как ни удивительно, МИД. Глава дипломатического министерства Павел Климкин периодически напоминает о миллионах украинцев, находящихся в настоящий момент в России, которым возможные зеркальные меры Москвы также могут добавить неудобств. Однако именно Климкин еще в начале этого года дал понять, что Киев задумал кое-что более сложное, чем просто визы. «Я, например, не исключаю, что нам будут нужны даже более жесткие мероприятия, чем визовый режим», — говорил глава украинского МИД в одном из интервью.

О чем идет речь, стало понятно сразу после вступления в силу соглашения о безвизовом режиме Украины с ЕС 11 июня. Что и говорить, весьма удобный повод действовать для «партии войны» в Киеве, которая всеми силами добивается максимальной изоляции от России. Один из главных хедлайнеров этого движения, секретарь Совета Нацбезопасности Украины Александр Турчинов среагировал молниеносно, анонсировав введение въезда на Украину гражданам Российской Федерации по международным биометрическим паспортам, что якобы защитит страну и, более того, Европу, от «опасной инфекции». Чиновник, надо сказать, в своих лучших традициях поглумился вволю. «Европа открывает для нас дверь в виде получения безвизового режима, мы должны сделать так, чтобы в эту дверь не полезли носители антиевропейской агрессивной идеологии "русского мира" (...). В обязательном порядке необходимо у каждого въезжающего из РФ снимать отпечатки пальцев рук, сканировать радужку, если есть рога, копыта и хвост — фиксировать и это», — докладывал он о планах официального Киева.

В том же духе высказался и президент Украины Петр Порошенко, хотя прямо Россию упоминать не стал и от откровенных провокаций воздержался. «Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины — мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу... Мы должны снять биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию. Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом», — сообщил руководитель украинского государства накануне на заседании Совнацбеза.

А глава МИД Климкин не замедлил подробно разъяснить, как именно Киев сейчас якобы перехитрил Москву. «Нынешний комплекс решений (...) лучше, чем простое введение виз для граждан России, так как такая мера не давала возможности достаточно контролировать передвижения россиян и не отвечала бы нашим целям», — рассказал он. К тому же, добавил министр, Россия наверняка ответила бы введением виз для граждан Украины, что создало бы существенные проблемы, а сейчас как бы формального повода нет.

Что решили и когда ждать?

Итак, какие конкретно решения относительно граждан России были приняты на заседании Совнацбеза Украины 10 июля? Во-первых, вводится тот самый новый порядок пересечения границы по биометрическим паспортам, ориентировочно — с 1 января 2018 года. «Понятно, что в первую очередь это коснется российских граждан», — не скрывал своей радости Турчинов. Во-вторых, — обязательная регистрация по месту проживания и обеспечение полной информацией относительно перемещения по территории страны. Более того, предполагается создание специальной электронной системы, чтобы регистрация была предварительной. То есть те граждане РФ, которые намерены прибыть на территорию Украины, должны заранее предоставить украинской стороне все необходимые данные — цель поездки, время и маршрут пребывания и прочее.

Этот регламент также должен вступить в силу с 2018 года, а пока Киев бросает все ресурсы на создание соответствующей технической инфраструктуры. Только на этом же заседании Совнацбез выделил дополнительно 600 миллионов гривен на приобретение оборудования для снятия биометрических данных, и продолжение, как говорится, следует. Формулировки решений СНБО достаточно расплывчатые, однако, насколько можно понять, в «реестр» внесут и тех граждан России, которые уже по тем или иным причинам проживают на Украине. Их также обяжут предоставлять данные о своих перемещениях по стране. «Эти решения связаны с усилением безопасности после недавно проведенных терактов, для защиты страны от гибридной агрессии Российской Федерации», — несколько туманно пояснил в итоге журналистам секретарь СНБО, не потрудившись уточнить, что конкретно он имеет в виду. Климкин же специально несколько раз отдельно подчеркнул, что Киев реализует новую систему так, чтобы он нее не было «практических последствий» (читай, лишних проблем) для граждан ЕС.

В общем, власти Украины в очередной раз доказали очевидное — они будут делать все для максимальной изоляции и отрыва от России, какую бы цену ни пришлось за это заплатить потом обычным людям. То, что всевозможные антироссийские «санкции» до сих пор не выставлены одним пакетом, а продавливаются потихоньку, лишь означает, что этот вопрос, с одной стороны, удобно использовать для внутриполитических разборок, с другой — таким образом можно постоянно отвлекать внимание общества от скорбной экономической ситуации и других насущных проблем выживания.

Но надо понимать, что нынешнее решение — пока пустышка, красивая обертка без внутреннего наполнения. Сегодня у Украины нет даже намека на техническую возможность реализовать все, заложенное в указах СНБО. И есть очень большие сомнения в том, что все это удастся создать буквально за полгода, чтобы с 1 января 2018 года новый режим заработал, как задумано. Например, все хорошо знают, в какое посмешище в итоге превратился проект «Стена» на границе с Россией — а ведь на презентации все выглядело более чем внушительно. Однако когда этот проект постоянно следящего «большого брата» все-таки будет реализован, перед гражданами России, которым по каким-либо причинам надо посетить Украину, возникнет очень непростая дилемма. Ведь совершенно понятно — и отдельные круги скоро даже начнут этим бравировать — что регистрационные данные так или иначе попадут в руки радикалов-националистов. Будет ли это показательная публичная передача, помощь от «добрых людей» или негласная политика — вопрос второстепенный. Важно, что анонсированный Киевом «механизм контроля», скорее всего, на практике окажется очень удобным механизмом расправы с гражданами России. И понятно, что для властей Украины это гораздо удобнее, чем обычный визовый режим.

Николай Подгорный (Киев)

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