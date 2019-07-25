Дане Борисовой запретили въезд на Украину

Российской телеведущей Дане Борисовой на три года запрещен въезд на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

В июле Борисова посетила Киев, где снималась в реалити-шоу «Пацанки 4» в качестве наставницы. Телеведущая поделилась в Instagram положительными впечатлениями от съемок и посещения украинской столицы, в ответ на что столкнулась с отрицательными отзывами радикально настроенных пользователей. Многих возмутило, что украинские пограничники пустили россиянку в страну, поскольку она посещала Крым после 2014 года.

Дана Борисова начала карьеру телеведущей в 1993 году. Она участвовала в таких известных программах, как «Армейский магазин» и «Последний герой». Телеведущая награждена почетной грамотой руководства Министерства обороны РФ «За успехи в деле патриотической пропаганды».

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