Дана Борисова ответила на нападки украинцев

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала гневные комментарии украинских пользователей под ее фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она разместила в Instagram. В разговоре в RT она назвала такую реакцию ожидаемой.

При этом Борисова отметила, что от украинской столицы у нее остались положительные впечатления. По ее словам, в Киеве она ни разу не столкнулась с враждебностью по отношению к себе.

«Я периодически была там, когда ситуация была стабильнее, снималась в украинских шоу, была ведущей. В этот раз я поехала на съемки российского шоу. Никакой враждебности я там не встретила», — подчеркнула телеведущая.

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Негативные комментарии появились под серией снимков, которые Борисова опубликовала, когда находилась в Киеве. Там она снималась в реалити-шоу «Пацанки 4» в качестве наставницы. Ведущая поделилась в Instagram положительными впечатлениями от съемок и посещения украинской столицы, в ответ на что столкнулась с отрицательными отзывами. Тем не менее под снимками ведущей оставили и много доброжелательных комментариев.

Борисова начала карьеру телеведущей в 1993 году. Она участвовала в таких известных программах, как «Армейский магазин» и «Последний герой». Девушка награждена почетной грамотой руководства Министерства обороны РФ «За успехи в деле патриотической пропаганды».

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