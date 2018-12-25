Панин раскрыл гонорары звезд за участие в телепередачах

Актер Алексей Панин раскрыл суммы гонораров известных личностей за участие в ток-шоу. По его словам, выплаты могут достигать полумиллиона рублей за один эфир. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Он уточнил, что за последнюю съемку получил 400 тысяч рублей. Примерно столько же, заявил актер, получает Дана Борисова. Гонорар Никиты Джигурды и Марины Анисиной составляет полмиллиона рублей.

Участие «звездных» гостей в шоу тоже оплачивается. Артисты, комментирующие ситуацию в студии, получают в среднем 15-30 тысяч рублей за один эфир. Среди постоянных гостей Панин упомянул Ирину Мирошниченко и Елену Проклову.

Герои эфиров, не являющиеся публичными фигурами, могут также получать большие суммы. Так, водителю Анастасии Волочковой выплачивают 50-70 тысяч рублей за участие в шоу.

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Как анонимно сообщил сотрудник одной из телепередач, сейчас гонорары существенно уменьшились, а ранее были буквально «бешеными». В настоящее время звезда, находящаяся в центре скандала, может получить от полумиллиона до миллиона рублей.

Ранее актриса Мария Шукшина заявила, что ей предлагали 15 миллионов рублей за съемки в ток-шоу Андрея Малахова на «России 1». Она уточнила, что отказалась, но для многих гостей участие в таких передачах — основной источник дохода.

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