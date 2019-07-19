Дана Борисова на майдане Незалежности возмутила украинцев

Украинцы выразили в сети свое возмущение приездом российской телеведущей Даны Борисовой в Киев. Об этом пользователи стали писать под постом заместителя председателя движения «За украиноязычный Киев» и бывшего координатора «Геть от Москвы!» Андрея Смолия в Facebook со скриншотом из профиля девушки в Instagram, где она запечатлена на майдане Незалежности.

Например, пользовательница Татьяна Александровна написала: «Она нарушает законы Украины, а ее пускают. Это как? Значит,нас можно не уважать и плевать на законы наши».

Многие выразили негативное отношение к пограничникам или России. Мария Федорова поинтересовалась, за что украинцы платят зарплату военным и силовикам. Некоторые комментаторы поразились равнодушию к происходящему со стороны тех, кто охраняет границы государства.

Кто-то из пользователей предположил, что такими темпами скоро по Украине будут официально передвигаться российские танки. Комментаторы также писали, что не рады телеведущей или не хотят видеть ее в Киеве.

Тем не менее на личной странице Борисовой юзеры оставили и положительные комментарии. Одна из пользовательниц поприветствовала девушку, сказав, что очень рада видеть ее в любимом городе.

Телеведущая приехала в Киев на съемки реалити-шоу «Пацанки 4». В публикации она поделилась радостными эмоциями от приезда. Она рассказала, что раньше уже жила в Киеве три месяца.

Дана Борисова начала карьеру телеведущей в 1993 году. Она участвовала в таких известных программах, как «Армейский магазин» и «Последний герой». Девушка награждена почетной грамотой руководства Министерства обороны РФ «За успехи в деле патриотической пропаганды».

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