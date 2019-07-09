Украинский футболист пожалел о невозможности приехать в Россию

Защитник словацкого «Земплина» и молодежной сборной Украины Даниил Бескоровайный выразил сожаление в связи с тем, что не может приехать к живущей в России бабушке. Интервью с игроком было опубликовано на сайте Dynamo.kiev.ua.

«У меня бабушка живет в России. Она уже старенькая и постоянно просит, чтобы я приехал к ней, но я не могу. Как так? Это нормально? Если пересеку границу, я же стану здесь предателем!» — сказал 20-летний футболист.

По словам украинца, политика не должна касаться спорта и влиять на отношения людей. Защитник также посчитал несправедливой критику перешедших в Российскую премьер-лигу (РПЛ) соотечественников. «Почему наши певцы едут в Россию, их исполнители — на Украину, но стоит футболисту уехать в Россию, как поднимается ураган недовольства?» — добавил Бескоровайный.

Последним трансфером украинского футболиста в РПЛ стал переход Ярослава Ракицкого в петербургский «Зенит» из донецкого «Шахтера» в январе 2019-го. После переезда в Россию защитник перестал вызываться в сборную Украины.

Бескоровайный является воспитанником академии «Волыни». За «Земплин» он отыграл 22 матча. Вместе со сборной Украины защитник в этом году выиграл молодежный чемпионат мира, который проходил в Польше с 23 мая по 14 июня.

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