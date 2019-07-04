Украинский футболист оправдался за обещание «положить москальские рожи»

Украинский футболист Юрий Габовда, выступающий за венгерский клуб «Халадаш», перед матчем с российским «Краснодаром-2» выложил в Instagram-сторис пост, в котором пообещал, что в игре «минимум одна москальская рожа ляжет». Об этом сообщает Tribuna.com.

В настоящий момент публикация удалена. В комментарии изданию Габовда заявил, что начал получать угрозы. При этом футболист заверил, что сам он такого не писал, и что его аккаунт был взломан.

Как сообщает Sport24, в клубе сочли поведение полузащитника неприемлемым и наказали его. В итоге спортсмен не выйдет на поле в матче с «Краснодаром-2».

«Халадаш» встретится с российским клубом 5 июля. 30-летний Габовда играет за венгерскую команду с 2018 года, также он известен по выступлениям за минский «Динамо» и ряд украинских клубов.

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