Украинские футболисты устроили антироссийскую акцию вслед за грузинами

Футболисты украинского клуба «Ворскла» повторили акцию грузинских игроков, появившихся на матчах чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщается в Facebook на странице On Football.

Украинская команда сфотографировалась с плакатом, на котором написано «20 процентов моей страны оккупированы Россией». Плакат держит грузинский защитник Андро Гиоргадзе.

Акция грузинских футболистов прошла 23 июня. В 19-м туре чемпионата Грузии в майках с антироссийскими лозунгами вышли игроки «Торпедо», тбилисского «Локомотива» и «Металлурга» из Рустави. На футболках было написано, что часть грузинских территорий находится под российской оккупацией.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили, что не будут наказывать грузинские клубы. В организации подчеркнули, что инциденты произошли в рамках внутреннего чемпионата.

Беспорядки в столице Грузии начались 20 июня. Инцидент с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова спровоцировал акции протеста. Протестующие отправились на штурм здания законодательного органа в Тбилиси. Полицейские применили силу, в результате чего пострадали 240 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!