УЕФА отказался наказывать грузинских футболистов за антироссийскую акцию

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали акцию грузинских футболистов, вышедших на матчи чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В УЕФА подчеркнули, что инциденты произошли в рамках внутреннего чемпионата, из-за чего дело не будет расследоваться союзом. «Дальнейшие дисциплинарные меры подпадают под юрисдикцию соответствующих органов Федерации футбола Грузии», — сообщили в организации.

В матчах 19-м тура чемпионата Грузии некоторые футболисты вышли на поле в майках с антироссийскими лозунгами. Среди них игроки кутаисского «Торпедо», тбилисского «Локомотива» и «Металлурга» из Рустави. Надписи на футболках гласили, что часть грузинских территорий находится под российской оккупацией. По информации Sports.ru, футболисты «Торпедо» Нодар Кавтарадзе и Вахтанг Небиеридзе, участвовавшие в акции, имеют российское гражданство.

Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня. Многотысячные акции протеста спровоцировал инцидент с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова, занявшего кресло спикера грузинского парламента во время открытия сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Протестующие отправились на штурм здания законодательного органа в грузинской столице. В результате столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 сотрудников полиции.

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