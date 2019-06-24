Среди устроивших антироссийскую акцию футболистов нашлись россияне

Двое футболистов кутаисского «Торпедо», появившихся на матче чемпионата Грузии в футболках с антироссийскими лозунгами, оказались россиянами. Об этом сообщает Sports.ru

По информации издания, Нодар Кавтарадзе и Вахтанг Небиеридзе, выступающие за «Торпедо», родились в Москве и являются гражданами России. Кавтарадзе — воспитанник московского «Локомотива», Небиеридзе — столичного «Строгино».

Акция была организована в 19-м туре чемпионата Грузии. В майках с антироссийскими лозунгами вышли игроки «Торпедо», а также тбилисского «Локомотива» и «Металлурга» из Рустави. На футболках было написано, что часть грузинских территорий находится под российской оккупацией.

В Российском футбольном союзе негативно отреагировали на случившееся. Почетный президент союза Вячеслав Колосков заявил, что игрокам, продемонстрировавшим антироссийскую символику, навсегда закрыт вход в Российскую премьер-лигу.

Беспорядки в столице Грузии начались 20 июня. Инцидент с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова спровоцировал акции протеста. Протестующие отправились на штурм здания законодательного органа в Тбилиси. Полицейские применили силу, в результате чего пострадали 240 человек.

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