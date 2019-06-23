РФС отреагировал на антироссийскую акцию грузинских футболистов

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на акцию грузинских футболистов, появившихся на матчах чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Колосков заявил, что глубоко сожалеет о случившемся. «Я просто не мог поверить, что футболисты будут такой разменной монетой в этой политической игре, мне в страшном сне не могло присниться», — отметил он. Почетный президент РФС отказался верить, что это массовое явление среди футболистов.

Колосков добавил, что футболистам, продемонстрировавшим антироссийскую символику, навсегда закрыт вход в Российскую премьер-лигу. «Первая причина, конечно, это наши политические враги, если использовать их лексикон. Ну и там нет таких футболистов, чтобы можно было на что-то закрыть глаза», — подытожил он.

Акция была организована в 19-м туре чемпионата Грузии. В майках с антироссийскими лозунгами вышли игроки кутаисского «Торпедо», тбилисского «Локомотива» и «Металлурга» из Рустави. На футболках было написано, что часть грузинских территорий находится под российской оккупацией.

Беспорядки в столице Грузии начались 20 июня. Инцидент с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова (политик занял кресло спикера грузинского парламента во время открытия сессии Межпарламентской ассамблеи) спровоцировал многотысячные акции протеста. Протестующие отправились на штурм здания законодательного органа в Тбилиси. Полицейские применили силу, в результате чего пострадали 240 человек, в том числе и 80 представителей правоохранительных органов.

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