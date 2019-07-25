Дана Борисова объяснила запрет на въезд на Украину обманом на границе

Российская телеведущая Дана Борисова заявила РИА Новости, что решение СБУ запретить ей въезд на Украину на три года было прогнозируемым.

«Я, конечно, ввела их (украинских пограничников. — прим. «Ленты.ру») в заблуждение, когда въехала в Киев, что не была в Крыму. Потому что я же была в Крыму неоднократно», — отметила она. Телеведущая подчеркнула, что собирается поехать на полуостров и сегодня, так как там проживает ее мать.

Борисова рассказала, что находилась в столице Украины по работе, снималась в российском шоу. По ее словам, местные жители относились к ней исключительно доброжелательно и никакого негатива в свой адрес она не почувствовала.

Ранее пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что телеведущей Дане Борисовой на три года запрещен въезд на Украину. Россиянка посещала Крым после 2014 года и при этом в июле ее пропустили в Киев для съемок реалити-шоу «Пацанки 4» в качестве наставницы.

Дана Борисова стала телеведущей в 1993 году. Самые известные программы с ее участием — «Армейский магазин» и «Последний герой». Награждена почетной грамотой руководства Минобороны России «За успехи в деле патриотической пропаганды».

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