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Дана Борисова объяснила запрет на въезд на Украину обманом на границе

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Дана Борисова

Российская телеведущая Дана Борисова заявила РИА Новости, что решение СБУ запретить ей въезд на Украину на три года было прогнозируемым.

«Я, конечно, ввела их (украинских пограничников. — прим. «Ленты.ру») в заблуждение, когда въехала в Киев, что не была в Крыму. Потому что я же была в Крыму неоднократно», — отметила она. Телеведущая подчеркнула, что собирается поехать на полуостров и сегодня, так как там проживает ее мать.

Борисова рассказала, что находилась в столице Украины по работе, снималась в российском шоу. По ее словам, местные жители относились к ней исключительно доброжелательно и никакого негатива в свой адрес она не почувствовала.

Ранее пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что телеведущей Дане Борисовой на три года запрещен въезд на Украину. Россиянка посещала Крым после 2014 года и при этом в июле ее пропустили в Киев для съемок реалити-шоу «Пацанки 4» в качестве наставницы.

Дана Борисова стала телеведущей в 1993 году. Самые известные программы с ее участием — «Армейский магазин» и «Последний герой». Награждена почетной грамотой руководства Минобороны России «За успехи в деле патриотической пропаганды».

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Предыстория: Дане Борисовой запретили въезд на Украину
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