Егору Криду запретили въезд на Украину

Российскому поп-певцу Егору Криду запретили въезд на территорию Украины до 2021 года. Об этом сообщает «112 Украина».

«В отношении запрашиваемого вами гражданина Российской Федерации сообщаем, что в феврале 2016 года СБ Украины принято решение о запрете въезда ему на территорию Украины сроком на пять лет», — говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос телеканала. Обычно подобное ограничение вводится на три года.

Отмечается, что причиной запрета могло стать то, что с 2015 года артист давал концерты на территории Крыма. Несколько дней назад он опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимок, сделанный на полуострове. Подписчики в комментариях предположили, что исполнитель посетил Алушту или Симферополь.

В 2016 году Егора Крида без объяснения причин не пустили на Украину. Тогда музыкант рассказал, что полетел в Киев с пересадкой в Минске сразу после двух концертов в Санкт-Петербурге, однако ему было отказано во въезде.

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