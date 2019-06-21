Егора Крида обвинили в плагиате песни сына Уилла Смита

Российского музыканта Егора Булаткина, выступающего под псевдонимом Егор Крид, обвинили в плагиате песни Blue американского рэпера Джейдена Смита (сына актера Уилла Смита), Крид ответил на нападки в своем Instagram-аккаунте.
Артист опубликовал видео-пост, в котором композитор Black Star Алекс Давиа доказывает, что новый трек Крида «Грехи» не похож на песню Джейдена Смита.
Под постом российский музыкант признался, что «кайфует» от творчества Джейдена Смита. Тем не менее, Крид написал, что не считает композицию «Грехи» плагиатом. «СМИ начали везде писать, что трек "Грехи" — плагиат, но заявлять так — это слишком. Стиль — да. Музыка — другая, мелодия — другая, аккорды — другие», — пояснил артист. «Не сплагиатил, а вдохновился!» — заключил певец.
28 мая Крид дал интервью журналисту Юрию Дудю, в котором рассказал, почему он ушел с лейбла Тимати Black Star после семи лет сотрудничества, а также подчеркнул, что самостоятельно пишет музыку и монтирует клипы.