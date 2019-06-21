Егора Крида обвинили в плагиате песни сына Уилла Смита

Российского музыканта Егора Булаткина, выступающего под псевдонимом Егор Крид, обвинили в плагиате песни Blue американского рэпера Джейдена Смита (сына актера Уилла Смита), Крид ответил на нападки в своем Instagram-аккаунте.

Артист опубликовал видео-пост, в котором композитор Black Star Алекс Давиа доказывает, что новый трек Крида «Грехи» не похож на песню Джейдена Смита.

Фото опубликовано @egorkreed

Под постом российский музыкант признался, что «кайфует» от творчества Джейдена Смита. Тем не менее, Крид написал, что не считает композицию «Грехи» плагиатом. «СМИ начали везде писать, что трек "Грехи" — плагиат, но заявлять так — это слишком. Стиль — да. Музыка — другая, мелодия — другая, аккорды — другие», — пояснил артист. «Не сплагиатил, а вдохновился!» — заключил певец.

28 мая Крид дал интервью журналисту Юрию Дудю, в котором рассказал, почему он ушел с лейбла Тимати Black Star после семи лет сотрудничества, а также подчеркнул, что самостоятельно пишет музыку и монтирует клипы.

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