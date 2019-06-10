Культура
 
В поддержку Ивана Голунова
Последние новости
Стала известна реакция Путина на дело Голунова
Инцидент с Су-30СМ над Севастополем попал на видео
Польша захотела получить F-35 вместо Турции
Столкновение двух российских экскурсионных автобусов попало на видео
Девушка попыталась залезть в детскую машинку и застряла в ней
Возможному исключению России из Лиги чемпионов дали объяснение
Глава украинского Минздрава предрекла Зеленскому ботулизм и атеросклероз
Самую молодую миллиардершу в мире раскритиковали за эксперименты с фигурой
Порошенко оставил украинскую армию без «Оплотов»
Новости партнеров

Егор Крид решил обменять Gelandewagen на лайки

Перейти в «Мою Ленту»

Исполнитель Егор Крид решил разыграть среди подписчиков автомобиль марки Mercedes G-Class Gelandewagen. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Он пояснил, что изначально не хотел продавать своего «железного друга», а потом понял, что для него важно будущее машины. Крид добавил, что ему самому не нравятся конкурсы и розыгрыши, но предположил, что его фанаты захотят принять участие в такой акции.

«Если под этим постом наберется более 100 тысяч комментариев, и фотография наберет четыре миллиона лайков, я разыграю свой "Гелик 63 AMG" и подарю его одному из своих подписчиков», — написал артист. Он отметил, что заодно он вместе с поклонниками установит новый рекорд по лайкам в России. В настоящее время их под постом почти 995 тысяч.

28 мая Крид дал интервью журналисту Юрию Дудю, в котором рассказал, почему он ушел с лейбла Тимати Black Star. Исполнитель заявил, что перерос лейбл, поэтому решил не продлевать с ним контракт после семи лет сотрудничества. Он подчеркнул, что самостоятельно занимается написанием песен и монтажом клипов, поэтому не хочет быть «под продюсером». После долгих переговоров с представителям компании Тимати артисту удалось оставить за собой право на товарный знак «Егор Крид».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Егор Крид сравнил себя с Кобзоном и раскрыл причины ухода от Тимати
Тимати впервые отреагировал на уход Егора Крида
Стало известно о судьбе псевдонима Егора Крида после ухода от Тимати
Другие материалы рубрики
Культура14:54Сегодня

«Когда общался с промоутерами, они прятали глаза...»

Андрей Макаревич об отмене концертов, травле и 50 годах «Машины времени»
20:11 9 июня

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

18:41Сегодня

Участник групп Angra и Shaman умер от сердечного приступа

17:56Сегодня

Шнуров в стихах поддержал журналиста Голунова

Культура00:03 8 июня
Дуэт «Nonotak»

«Эти звуки никогда раньше не слышали»

Дуэт из Парижа создает головокружительные иллюзии и искажает пространство
18:49 9 июня

Стас Барецкий пообещал возглавить «Ленинград» после Шнурова

16:53Сегодня

Ефремов отправил милиционеров гореть в аду

15:51Сегодня

Сайт Земфиры превратился в сайт в поддержку журналиста Голунова

Культура00:06 1 июня
Владимир Маяковский и Лиля Брик

Мои борьба, тюрьма и чертовщина

13 лучших книг лета: биография Лили Брик, двухтомник Мураками и Стивен Фрай
15:08Сегодня

Очнувшийся Алибасов спросил про кота и вновь потерял сознание

13:47Сегодня

Сын Алибасова заявил о критической ситуации с отцом

13:36 9 июня

На выпитом Алибасовым чистящем средстве отсутствовала необходимая маркировка

Россия
«Что ты за мать! Жила бы с детьми в Дагестане!»
История дагестанки, которая пережила похищение, насильственный брак и потерю детей
«Святой он или нет — жизнь покажет»
Как погибший спецназовец ГРУ стал героем для ополченцев Донбасса, байкеров и скинов
Иван Голунов«Натянуть показания, усилить симптомы, пойти на хитрость»
Что российские врачи думают о деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Россиянин вылетел из окна квартиры из-за взрыва и выжил
Врио главы Челябинской области напророчили победу в первом туре
Нашедшего секретные тюрьмы в Чечне правозащитника отпустили по УДО
В Казани загорелся пороховой завод
Все материалы
Мир
«Честно говоря, я даже плакать не могла»
Этих людей освободили от террористов. Но их страдания продолжились
Посольства США вывесили запрещенные Трампом флаги ЛГБТ
Стало известно об очередном массовом убийстве в Мали
Европейские страны забрали детей-сирот из «Исламского государства»
Американские истребители прилетят в Финляндию
«Не все евреи умные»
Главный раввин Москвы об антисемитизме, еврейском заговоре и хороших шутках
Россия рассказала об «отползающем» Западе
Все материалы
Бывший СССР
Лагерь турок-месхетинцев«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Глава украинского Минздрава предрекла Зеленскому ботулизм и атеросклероз
Порошенко оставил украинскую армию без «Оплотов»
Команда Зеленского потребовала репрессий против летавшего в Москву оппозиционера
Украинскую школьницу не пустили на выпускной из-за «неправильной веры»
Зеленский захотел уволить всех украинских губернаторов
Все материалы
Экономика
Тайные советники
Обман на миллиарды и торговля секретными данными. Как консалтинг ведет бизнес к краху
Си Цзиньпин и Владимир Путин«Make market great again»
Сближение России и Китая противостоит политике санкций и недобросовестной конкуренции
«Они не научились обращаться с деньгами»
Немцы погрязли в долгах. В кредитное рабство попали молодые и старики
В России собрались внедрять систему автоматического выявления бедных
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами
Названы самые востребованные профессии России
Россия настроилась на обвал цен на нефть до 30 долларов
Все материалы
Силовые структуры
Сумеречная зона
Маньяки, каннибалы, террористы: где спрятана самая мрачная колония России
Синдром истребителя
Новые подробности расследования катастрофы SSJ-100 в Шереметьево: что подвело пилотов?
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Полковника Захарченко посадили и лишили звания
Подозреваемый в убийстве мастера спорта в Москве рассказал подробности драки
Телефонные террористы «заминировали» дом певца Газманова
Журналиста Голунова назвали образцовым арестантом
Все материалы
Наука и техника
«Везде мерещились интриги и заговоры»
Кто стал последней жертвой карательной машины Сталина?
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
Дивный новый мир
Что станет с Россией при наступлении глобальной катастрофы
У Су-57 нашли «новое направление»
Названы новые опасные для жизни продукты
Су-57 помешал Су-35
ВМФ и ОСК поспорили из-за «Адмирала Кузнецова»
Все материалы
Спорт
«Он взял нож обеими руками и вонзил ей в спину»
Лучшую теннисистку мира едва не убили в разгар матча. Это покушение сломало ей жизнь
Возможному исключению России из Лиги чемпионов дали объяснение
Авербух рассказал о дивидендах от учениц Тутберидзе
Головин ответил на шутку чемпиона мира об отсутствии голов в матче с Сан-Марино
Дональд Серроне«Врачи вытянули мои кишки, как садовый шланг»
Этот ковбой даст фору любому бойцу в UFC. Он победил даже смерть
160-килограммовый боец продержался в клетке меньше минуты
Определился лучший гол Лиги наций
Все материалы
Культура
«Когда общался с промоутерами, они прятали глаза...»
Андрей Макаревич об отмене концертов, травле и 50 годах «Машины времени»
Дуэт «Nonotak»«Эти звуки никогда раньше не слышали»
Дуэт из Парижа создает головокружительные иллюзии и искажает пространство
Неубиваемые
Эти изобретения принесли СССР миллионы, но их создатели ютились в коммуналках
Егор Крид решил обменять Gelandewagen на лайки
Участник групп Angra и Shaman умер от сердечного приступа
Шнуров в стихах поддержал журналиста Голунова
Ефремов отправил милиционеров гореть в аду
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это ******. Ваня, держись!»
Журналисты «Ленты.ру» выражают поддержку Ивану Голунову
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Суд вынес решение под крики «Свободу!» и «Иван невиновен!»
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Прокуратура и МВД занялись проверкой дела журналиста Голунова
Неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Газеты в поддержку Голунова смели с прилавков и решили сбыть в тысячу раз дороже
Журналиста Голунова обвешали устройствами слежки
Все материалы
Ценности
«В церковь они ходят в мини-юбках и декольте»
Мат, откровенные наряды и религиозность: как живут женщины на Балканах
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
Под каблуком
Женщин по всему миру заставляют носить шпильки. Кто это придумал?
Назван самый «залайканный» человек в Instagram
Самую молодую миллиардершу в мире раскритиковали за эксперименты с фигурой
Кейт Миддлтон нарядила сына в костюм 33-летней давности
Ким Кардашьян вышла на публику в облегающем топе без белья
Все материалы
Путешествия
Мертвый сезон
Десятки альпинистов погибают в попытке покорить Эверест. Всему виной жажда наживы
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Что ты здесь делаешь, идиот?!»
Россиянин познал все ужасы путешествия по Африке, но это его не остановило
Пассажирка перепутала аварийный выход самолета с туалетом и открыла дверь
Оставленные на кресле самолета грязные трусы вывели из себя пассажирку
Пограничники заставили женщину раздеться во время досмотра и пошли под суд
Пенсионерка в розовой пижаме выпала за борт круизного лайнера и пропала
Все материалы
Из жизни
«Здесь не привыкли жаловаться, как в России»
История россиянки о жизни в Швейцарии
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Рэймонд ВаннивенховенСтарина Рэй
Кровожадного убийцу искали 43 года. Им оказался добродушный пенсионер
Хозяину запретили выгуливать прожорливую свинью по улицам города
Ингушский мальчик отжался 4445 раз и побил рекорд чеченского мальчика
Слепой альпинист впервые самостоятельно взошел на опасную скалу
Сотни голых женщин искупались в море ради борьбы с раком
Все материалы
Лидер мнений
Первая встреча с обновленным Mercedes-Benz GLC: что изменилось после рестайлинга
Самые продаваемые автомобили России
25 самых популярных моделей мая
Теплый ламповый дизельпанк
Иллюстратор рисует СССР «с человечекским лицом»
Деcять альтернатив BMW M8
От классических британских гран-туреров до шведско-китайских гибридов
Новый внедорожник УАЗа получит гибридные технологии Aurus
Слишком громкие машины будут штрафовать с помощью специальных камер
Газонокосилка Honda установила новый рекорд Гиннесса
Все материалы
Дом
Время, назад
Фотограф ищет осколки Советского Союза в современных городах
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
«У меня было около пятидесяти кредитов»
Россиянин влез в долги и обанкротился. Как ему удалось сохранить квартиру?
В Узбекистане предложили избавиться от слова «квартира»
В Москве подорожали новые квартиры всех видов
Петербургская недвижимость оказалась лучше московской
Лолита дала непечатную оценку своему суду с ТСЖ
Все материалы