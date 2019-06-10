Егор Крид решил обменять Gelandewagen на лайки

Исполнитель Егор Крид решил разыграть среди подписчиков автомобиль марки Mercedes G-Class Gelandewagen. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Он пояснил, что изначально не хотел продавать своего «железного друга», а потом понял, что для него важно будущее машины. Крид добавил, что ему самому не нравятся конкурсы и розыгрыши, но предположил, что его фанаты захотят принять участие в такой акции.

«Если под этим постом наберется более 100 тысяч комментариев, и фотография наберет четыре миллиона лайков, я разыграю свой "Гелик 63 AMG" и подарю его одному из своих подписчиков», — написал артист. Он отметил, что заодно он вместе с поклонниками установит новый рекорд по лайкам в России. В настоящее время их под постом почти 995 тысяч.

28 мая Крид дал интервью журналисту Юрию Дудю, в котором рассказал, почему он ушел с лейбла Тимати Black Star. Исполнитель заявил, что перерос лейбл, поэтому решил не продлевать с ним контракт после семи лет сотрудничества. Он подчеркнул, что самостоятельно занимается написанием песен и монтажом клипов, поэтому не хочет быть «под продюсером». После долгих переговоров с представителям компании Тимати артисту удалось оставить за собой право на товарный знак «Егор Крид».

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