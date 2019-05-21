Тимати впервые отреагировал на уход Егора Крида

Рэпер Тимати прокомментировал уход исполнителя Егора Крида с его лейбла Black Star. Видеообращение на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«С Егором мы разошлись полюбовно. Подписали конфиденциальное соглашение о нашем расходе. Сегодняшним днем Егор является абсолютно свободным от Black Star артистом, и Black Star не собирается продолжать контракт с Егором Кридом», — заявил Тимати.

Он также опроверг слухи о том, что товарный знак «Егор Крид» теперь принадлежит российскому бизнесмену Борису Ротенбергу. «К большому моему, наверное, сожалению, его в этой сделке не было в принципе и нету», — пояснил музыкант.

В апреле генеральный директор лейбла Black Star Павел Курьянов, известный как Пашу, рассказал, что Егор Крид не будет возобновлять контракт с компанией Тимати. Он добавил, что, несмотря на завершение сотрудничества, Криду разрешат оставить его псевдоним (настоящее имя артиста — Егор Булаткин).

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