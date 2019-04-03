Названы последствия ухода Егора Крида от Тимати

Генеральный директор лейбла Black Star Павел Курьянов рассказал, что 12 марта у Егора Крида закончился контракт с компанией Тимати. Ролик с интервью опубликован на YouTube-канале блогера Сергея Косенко.

«Мы сейчас в процессе переговоров — будем мы дальше работать, не будем, на каких условиях будем расходиться», — пояснил Курьянов. Теперь, если Егор Крид решит покинуть лейбл, ему придется расстаться со своими сценическим псевдонимом. В таком случае он будет выступать под своей настоящей фамилией Булаткин или же придумает себе новое сценическое имя.

Как передает Telegram-канал Baza, певец также не сможет запустить какой-либо бизнес под маркой «Крид». Согласно опубликованному в канале документу, под этим брендом музыканту запретят продавать одежду, обувь и игрушки. Кроме того, в список попали «препараты для отбеливания, хлысты и кнуты, конские сбруи и препараты для чистки».

В январе большой гала-концерт на фестивале Russian Music Festival в Абу-Даби завершился скандалом. Одним из последних номеров вечера должно было стать выступление Егора Крида. Когда подошло время его выхода на сцену, артист сидел на террасе самого дорогого отеля в Абу-Даби и пил кофе.

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