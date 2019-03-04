Тимати заплатит избившему диджея Smash депутату за фразу о «гнилом педерасте»

Хип-хоп-исполнитель Тимати выплатит 30 тысяч рублей экс-депутату пермского краевого парламента Александру Телепневу. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 4 марта.

Пресс-секретарь Мещанского суда Москвы Юлия Котомина пояснила, что с рэпера взыскали компенсацию за оскорбления в социальных сетях. При этом изначально бывший единоросс требовал от артиста 500 тысяч рублей.

В феврале 2018 года Телепнев встретил в пермском ночном клубе диджея Андрея Ширмана, известного под псевдонимом DJ Smash, и сломал ему челюсть за отказ сделать совместное селфи. Экс-депутата приговорили к двум годам колонии-поселения за избиение музыкального продюсера.

В связи с инцидентом Тимати опубликовал в своем Instagram-аккаунте пост, в котором обматерил Телепнева. Он назвал его «петушком» и «гнилым педерастом», а также напомнил ему, что «мир круглый, все возвращается». Позднее он пригрозил, что обнародует доказательства гомосексуальных отношений между единороссом и его товарищем Сергеем Ванкевичем, который также принимал участие в нападении на диджея.

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