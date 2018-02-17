Тимати пригрозил выложить гей-видео с избившим диджея Smash единороссом

Рэпер Тимати пообещал обнародовать доказательства гомосексуальных отношений между бывшим депутатом-единороссом Александром Телепневым и его товарищем Сергеем Ванкевичем, которые подозреваются в избиении диджея Андрея Ширмана (DJ Smash). Об этом хип-хоп-исполнитель написал в Instagram в субботу, 17 февраля.

«В моем распоряжении есть видео, где Александр Телепнев и его подельник Сергей Ванкевич — целуются, обнимая друг друга на улице!!! Что дает мне полное основание называть их ПИДОРАМИ!!! Если ВЫ или другие друзья, сидевшие на спонсорстве Телепнева не успокоитесь со своими высказываниями, то я опубликую видео этих ГОЛУБКОВ», — написал Тимати (орфография и пунктуация автора сохранены).

Так Тимати отреагировал на обращение президента Пермской краевой федерации рукопашного боя Александра Шилова, который осудил рэпера за оскорбления Телепнева, попросил удалить пост с ругательствами и извиниться за свои поступки. Музыкант подчеркнул, что Шилов поддерживает бывшего депутата из-за корыстных побуждений, и он не собирается извиняться или удалять свои сообщения.

15 февраля сообщалось, что Телепнева временно исключили из «Единой России» из-за инцидента, произошедшего в пермском ночном клубе. Телепнев и Ванкевич избили Ширмана за отказ сделать селфи. Тимати в соцсетях обозвал бывшего депутата петушком и «гнилым пидарастом». По факту избиения Ширмана возбуждено уголовное дело.

Александр Телепнев — мастер спорта по рукопашному бою, депутат заксобрания Пермского края в 2011-2016 годов от «Единой России».

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