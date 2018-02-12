Тимати обозвал избившего диджея Smash депутата «гнилым пидарастом»

Рэпер Тимати выложил в Instagram в понедельник, 12 февраля, видеозапись с избитым диджеем Андреем Ширманом, известным под псевдонимом DJ Smash. Музыкант продемонстрировал следы побоев, якобы полученных от бывшего пермского депутата Александра Телепнева.

«Говорить не могу. Челюсть сложили, будут проверять, что с мозгом. Здесь сломана кость, поставили пластину. Сказали, что с ней до конца жизни надо будет», — через силу проговорил Ширман.

В подписи к видео Тимати обматерил Телепнева и его спутника, которые якобы избили диджея (орфография и пунктуация автора сохранены): «Сломал челюсть и нанес черепно-мозговые травмы, на чем не остановился и добил вдвоем ногами моего друга и коллегу за то, внимание: что он отказался сделать фото на память!!! Так вот ПЕТУШОК ты *******, ты же профессионал?! А развалил парня, который не то что драться не умеет, а тяжелее диджейской сумки в руках ничего не держал».

Рэпер обозвал Телепнева «гнилым пидарастом» и выразил сожаление, что не стал свидетелем произошедшего. «Но ничего, мир круглый, все возвращается, в следующий раз и ты, "депутат", можешь оказаться в сложной ситуации», — пообещал Тимати. К посту с видео хип-хоп-исполнитель приложил снимки Ширмана в больнице и фотографии Телепнева из соцсетей, на которых обвел красным маркером лицо бывшего парламентария.

A post shared by Black Star (@timatiofficial) on Feb 12, 2018 at 2:47am PST

Ранее в понедельник сообщалось, что Телепнев избил Ширмана за отказ сделать селфи с его спутником в ночном клубе. Бывший депутат назвал сообщения СМИ враньем и выложил в соцсетях совместное фото с «известным диджеем Смешем».

Александр Телепнев — мастер спорта по рукопашному бою, депутат заксобрания Пермского края в 2011-2016 года, входил в партию «Единая Россия».

DJ Smash приобрел популярность в 2007 году благодаря дебютному синглу Moscow Never Sleeps. Многие композиции музыкант записал совместно с Тимати.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!