DJ Smash вступил в «Команду Путина»

Российский артист DJ Smash присоединился к общественному движению Putin Team («Команда Путина»). Об этом он сообщил в Instagram.

«В родной Перми заехал в Центр Помощи Детям N12 поделиться новогодним настроением, подарить подарки и поболтать о смысле жизни ) Давайте делать добро и любить друг друга. Я не мог не поддержать движение #PutinTeam, которое как раз таким и занимается! Присоединяюсь к ребятам ! Вместе мы — сила!!!» — написал DJ Smash (орфография и пунктуация автора сохранены).

О создании общественного движения «Команда Путина» в начале ноября объявил российский хоккеист Александр Овечкин. Он пояснил, что движение — «не про агитацию и сбор подписей, а про людей, которых объединяют простые человеческие ценности, такие как доверие, уважение, справедливость, гордость за страну».

К Putin Team присоединились, в том числе, шахматист Сергей Карякин, дрессировщики Эдгар и Аскольд Запашные, лидер музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев, певец Николай Басков, актриса Анастасия Заворотнюк и режиссер Федор Бондарчук.

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