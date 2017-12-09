Расторгуев присоединился к «Команде Путина»

Лидер музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев присоединился к общественному движению под названием Putin Team («Команда Путина»), созданному хоккеистом Александром Овечкиным. Об этом в ночь на субботу, 9 декабря, артист заявил в своем Instagram.

«Сегодня я решил вступить в команду Putin Team с инициативой — я назвал этот проект "Родина героев"», — подписал он свой пост.

«Для того чтобы люди помнили о многочисленных героях из нашей истории, хочу запустить флешмоб #PодинаГероев. В каждом городе есть монументы в честь выдающихся личностей. Предлагаю вам посетить их, отдать дань уважения герою и привести памятник в порядок», — описал певец свою задумку.

24 ноября Овечкин объявил об открытии сайта движения.

1 ноября Овечкин объявил в соцсетях о создании движения в поддержку президента России Владимира Путина, которое он решил назвать Putin Team. Он добавил, что всегда открыто поддерживал главу государства. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль положительно оценивает инициативу хоккеиста. К движению уже присоединились хоккеист Илья Ковальчук, певец Николай Басков, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, актриса Анастасия Заворотнюк и режиссер Федор Бондарчук.