Расторгуев присоединился к «Команде Путина»

Друзья, сегодня – День Героя. Я уверен, что настоящие герои прямо сейчас есть рядом с вами. Сегодня я решил вступить в команду Putin Team с инициативой – я назвал этот проект «Родина героев». Посмотрите ролики, которые мы делаем совместно с проектом «Жить», о героизме простых людей – я говорю как раз об этом. Такие сюжеты о героях будут выкладываться в сообществе Putin Team. А для того чтобы люди помнили о многочисленных героях из нашей истории, хочу запустить флешмоб #PодинаГероев. В каждом городе есть монументы в честь выдающихся личностей. Предлагаю вам посетить их, отдать дань уважения герою и привести памятник в порядок. Это не сложно. Сделайте фотографию до и после уборки, а потом выложите её в свои соцсети с хэштегом #РодинаГероев. Так мы отдадим дань уважения людям, совершившим свой подвиг в прошлом, и покажем, что в настоящем таких героев тоже немало. Более того – героем может стать каждый. #PutinTeam #КомандаПутина

A post shared by Nikolay Rastorguev (@nvrastorguev) on Dec 8, 2017 at 12:42pm PST