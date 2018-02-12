Бывший депутат-единоросс сломал челюсть диджею Smash

Музыкального продюсера и диджея Андрея Ширмана, известного под псевдонимом DJ Smash, избили в пермском ночном клубе. Об этом источник сообщил порталу «Вести».

Отмечается, что на Ширмана напали бывший депутат от партии «Единая Россия» законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев и его спутник. Последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, якобы подошел к диджею возле бара и попросил сделать совместную фотографию, на что получил отказ. После этого мужчина оттащил Ширмана от барной стойки и упал. Затем к музыканту подбежал Телепнев и ударил его в висок, сбив с ног. Продюсера продолжили избивать ногами.

В травмпункте у Ширмана якобы зафиксировали открытый перелом челюсти. По факту побоев заведено дело.

Телепнев отреагировал на сообщения СМИ постом в Facebook. Он выложил совместное фото с «известным диджеем Смешем», назвав информацию о драке враньем.

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DJ Smash приобрел популярность в 2007 году благодаря дебютному синглу Moscow Never Sleeps. В конце декабря 2017-го музыкант присоединился к движению «Команда Путина».

Телепнев избран депутатом в 2011 году. На сайте заксобрания указано, что он выпускник МГУ и мастер спорта по рукопашному бою. В 2015 году парламентарий выступил против психотерапевта Анатолия Кашпировского, потребовав от прокуратуры проверить его профессиональную деятельность.

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