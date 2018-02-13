По факту избиения диджея Smash возбуждено уголовное дело

Полиция Перми возбудила уголовное дело по факту избиения музыканта Андрея Ширмана, известного как DJ Smash. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального МВД во вторник, 13 февраля.

Дело заведено по части 1 статьи 112 УК («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Полицейские не раскрыли личности подозреваемых.

Ширман опубликовал в Instagram видеозапись с камеры в клубе, где произошел конфликт, и рассказал свою версию событий. Диджей отметил, что в заведении он находился как обычный посетитель.

djsmash / Instagram

«Вначале, приехав в клуб, я сфотографировался со всеми желающими, в том числе и с теми, кто на меня позже напал. Только, увы, фотография получилась обрезанная, и зачинщик драки Ванкевич Сергей получился на ней только наполовину. Он подошел позже в состоянии сильного опьянения, когда я стоял у бара спиной к танцполу и делал заказ. И начал требовать новое фото, на что получил вежливый отказ», — пояснил музыкант.

По словам Ширмана, Ванкевич разозлился из-за его нежелания сделать совместное селфи. «Он пытался силой оттащить меня от бара, но не удержался на ногах и упал на пол, потащив меня за собой, хотя мне удалось удержаться на ногах, облокотившись на него. В следующую секунду стоявший рядом Александр Телепнев (бывший депутат заксобрания Пермского края от партии "Единая Россия" — прим. «Ленты.ру») нанес мне удар по виску и челюсти, свалив меня с ног, и после оба добивали меня ногами», — добавил пострадавший.

Накануне рэпер Тимати опубликовал видео, на котором Ширман показал следы побоев. Хип-хоп-исполнитель обозвал Телепнева «гнилым пидарастом». Ранее в тот же день сообщалось, что Телепнев избил Ширмана за отказ сделать селфи с его спутником в ночном клубе. Бывший депутат назвал сообщения СМИ враньем и выложил в соцсетях совместное фото с «известным диджеем Смешем».

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