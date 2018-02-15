Сломавшего челюсть диджею Smash единоросса исключили из партии

Бывшего депутата от «Единой России» Александра Телепнева, подозреваемого в жестоком избиении известного артиста Андрея Ширмана, известного под псевдонимом DJ Smash, временно исключили из партии, говорится в официальном заявлении на сайте пермского регионального отделения партии.

«В Партии нет неприкасаемых, несмотря на должности и регалии все равны перед законом. Партийный билет "Единой России" — это повышенная ответственность перед людьми и обществом», — подчеркнули коллеги политика.

Ранее в «Единой России» обещали, что взяли ситуацию с избиением музыканта на контроль и приостановят членство Телепнева в партии, если на него будет заведено уголовное дело.

Инцидент произошел 10 февраля в пермском ночном клубе. Ширман был избит двумя посетителями — Сергеем Ванкевичем и местным депутатом Александром Телепневым. В травмпункте у него зафиксировали открытый перелом челюсти. Музыкант сообщил, что ему поставили пластину, с которой нужно будет ходить до конца жизни.

В соцсетях поддержали диджея. Рэпер Тимати обматерил Телепнева и его спутника и сообщил, что те нанесли его коллеге черепно-мозговые травмы, и добили вдвоем ногами за то, что он отказался сделать фото на память. Уголовное дело было возбуждено по статье 112 УК России («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

DJ Smash приобрел популярность в 2007 году благодаря дебютному синглу Moscow Never Sleeps. В конце декабря 2017-го музыкант присоединился к движению «Команда Путина».

Александр Телепнев — мастер спорта по рукопашному бою, депутат заксобрания Пермского края в 2011-2016 года от «Единой России».

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