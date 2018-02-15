Следователи избили посетителя караоке-клуба за дурной музыкальный вкус

Саратовских следователей заподозрили в избиении посетителя караоке-бара после того, как тот исполнил песню. Как сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России, инцидент произошел еще 2 февраля в городе Вольске, а сейчас по факту случившегося проводится служебная проверка.

Как пишет «Комсомольская правда», следователям не понравилась песня, выбранная молодым человеком. Что именно исполнял саратовец, остается неизвестным. Возможно, это было что-то из блатной лирики.

После драки пострадавший написал заявление в полицию, но через некоторое время забрал его. Поводом для проверки послужили записи с камер видеонаблюдения, которые просочились в интернет и СМИ.

Подозреваемый в избиении — старший лейтенант юстиции — в ведомстве на хорошем счету. В 2012 году его признали «Лучшим сотрудником Следственного комитета Российской Федерации», затем он завоевал третье место в номинации «Лучший следователь следственных отделений, межрайонных следственных отделов и следственных отделов следственного управления».

12 февраля стало известно об избиении в пермском клубе музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash). В нападении заподозрили бывшего депутата-единоросса Александра Телепнева. Диджей отказался сделать с ним селфи, и в отместку тот якобы сломал ему челюсть.

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