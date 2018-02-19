Диджей Smash выложил «гей-видео» с избившим его единороссом

Музыкант Андрей Ширман (известен как DJ Smash) обнародовал видеозапись с участием бывшего депутата-единоросса Александра Телепнева и его спутника Сергея Ванкевича, из-за которого, по его словам, «к этой паре появляются вопросы». Он выложил ролик в Instagram.

«Спасибо девчонкам за видосы и всем, кто мне присылает материалы на этих 🐔», — подчеркнул Ширман. Он отметил, что ролик снят у клуба «Дом Культуры». По его словам, на записи — Телепнев и Ванкевич. Мужчины общаются друг с другом, а в конце видео снимавшие происходящее девушки нецензурно реагируют на их сближение.

Диджей Smash утверждает, что Телепнев и Ванкевич избили его в пермском клубе за отказ сделать совместную фотографию.

Телепнев в интервью порталу 59.ru прокомментировал публикацию, подтвердив, что на видео именно он. Бывший депутат отметил, что из-за плохого качества записи «невозможно понять, что там происходит».

Мужчина подчеркнул, что в драке с Ширманом участвовали не он с Ванкевичем, а люди с «гораздо более известными фамилиями», которые договорились сгладить конфликт, свалив вину на свидетелей. «На видео с улицы действительно снят я. На них видно, что полиция стоит рядом, но не интересуется мной. Тогда полиция забрала тех, кто участвовал в драке. Ко мне претензий не было», — объяснил Телепнев.

Бывший депутат также заявил о планах подать в суд на тех, кто его оклеветал, в том числе на Андрея Ширмана и рэпера Тимати, который ранее в феврале обозвал Телепнева петушком и «гнилым пидарастом», а также пообещал обнародовать доказательства гомосексуальных отношений между обидчиками диджея Smash.

Александр Телепнев — мастер спорта по рукопашному бою, депутат Заксобрания Пермского края в 2011-2016 годов от «Единой России». 15 февраля сообщалось, что Телепнева временно исключили из партии из-за скандала с Ширманом.

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