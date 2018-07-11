Тимати попытались подкупить во время суда по делу диджея Smash

Хип-хоп-исполнитель Тимати посетил судебное заседание в Перми, на котором рассматривалось дело об избиении диджея Андрея Ширмана (DJ Smash). Музыкант заявил в Instagram, что его попытались подкупить.

«Ко мне до заседания в коридоре, подбежал не знакомый человек и предлагал решить все ЛЮБОЙ СУММОЙ ДЕНЕГ НА МЕСТЕ!! Что бы подписать мировую и замять дело до заседания. Повторяю еще раз: мы с ПИДАРАСТАМИ на сделки не идем, здесь вопрос принципа и речь о травмах которые останутся на всю жизнь», — написал Тимати (орфография и пунктуация автора сохранены).

По словам рэпера, подсудимые «продолжают врать и изворачиваться».

Ширман обвинил в избиении бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края от партии «Единая Россия» Александра Телепнева и его друга спортивного директора Пермской федерации MMA Сергея Ванкевича. По словам пострадавшего, в феврале Телепнев избил Ширмана за отказ сделать селфи с его спутником в ночном клубе.

Тимати, который дружит с диджеем и записывал с ним совместные треки, назвал бывшего депутата «гнилым пидарастом». Позже Ширман опубликовал видео, после которого, по его словам, к Телепневу и Ванкевичу «появляются вопросы».

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