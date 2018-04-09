Диджея Smash обвинили в избиении главы пермской федерации MMA

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края от партии «Единая Россия» Александр Телепнев заявил, что музыкант Андрей Ширман (DJ Smash) избил его друга, спортивного директора Пермской федерации MMA Сергея Ванкевича. Об этом в понедельник, 9 апреля, пишет Ura.ru.

Телепнев подчеркнул, что не присутствовал при драке, но увидел Ванкевича, лежащего на полу. По его словам, ударил его товарища именно Ширман. «Там, я так понимаю, какой-то конфликт уже шел, DJ Smash уже в окружении кого-то стоял. Я увидел все, когда Ванкевич уже лежал на полу. Я спрашивал его: "За что прилетело?" Но он сказал, что сам не понимает», — отметил он.

Бывший депутат добавил, что на Ширмана уже подано заявление в полицию.

В феврале сообщалось, что Телепнев избил Ширмана за отказ сделать селфи с его спутником в ночном клубе. Бывший депутат назвал сообщения СМИ враньем и выложил в соцсетях совместное фото с «известным диджеем Смешем».

Александр Телепнев — мастер спорта по рукопашному бою, депутат заксобрания Пермского края в 2011-2016 годов от «Единой России». 15 февраля сообщалось, что Телепнева временно исключили из партии из-за скандала с Ширманом.

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