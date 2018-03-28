Избившего диджея Smash ногами единоросса задержали

Александра Телепнева, бывшего депутата законодательного собрания Пермского края от партии «Единая Россия», задержала полиция. Об этом в среду, 28 марта, сообщает «Интерфакс».

«Телепнев задержан по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса России на 48 часов», — сообщил Евгений Васев, адвокат диджея Smash, которого Телепнев избил.

По словам юриста, экспертиза установила факт причинения артисту (настоящее имя Андрей Ширман) вреда здоровья средней тяжести. «Экспертиза готова, мы с ней ознакомились. Физический вред средней тяжести причинен. Согласно экспертному заключению, травмы полученные Ширманом, были причинены ему многочисленными ударами кулаком или кулаками и ногой либо ногами. Это конкретно прописано в экспертизе», — отметил Васев.

Телепнев помещен в изолятор временного содержания. «В настоящее время решается вопрос о мере пресечения. В интересах следствия более подробная информация не сообщается», — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

В феврале сообщалось, что Телепнев избил Ширмана за отказ сделать селфи с его спутником в ночном клубе. Бывший депутат назвал сообщения СМИ враньем и выложил в соцсетях совместное фото с «известным диджеем Смешем».

Александр Телепнев — мастер спорта по рукопашному бою, депутат Заксобрания Пермского края в 2011-2016 годов от «Единой России». 15 февраля сообщалось, что Телепнева временно исключили из партии из-за скандала с Ширманом.

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