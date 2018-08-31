Культура
 
Последние новости
Опубликована расшифровка разговора Ельцина и Клинтона о Путине
Трамп разочаровался в Эрдогане
Назван гонорар Нурмагомедова за бой с Макгрегором
Украина запретила въезд российскому дипломату
Великобритания показала фото российского разведывательного корабля в Ла-Манше
Генерал-майор рассказал об участии России в создании F-35
Трамп пригрозил выйти из ВТО
106-летняя мать Маккейна собралась на похороны сына
Умер муж Валентины Матвиенко
Новости партнеров

Избивший диджея Smash депутат подал в суд на Тимати

Перейти в «Мою Ленту»

Бывший депутат от партии «Единая Россия» законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев подал в суд на музыканта Тимати и потребовал, чтобы тот удалил из своего Instagram оскорбительные высказывания в адрес политика. Об этом сообщил сам Телепнев в Facebook.

Депутат также потребовал выплатить ему 300 тысяч рублей. «Я за свое ответил, теперь их очередь. Важны не деньги, важно решение суда», — отметил Телепнев. По его словам, юристы также готовят иск к диджею Smash.

18 июля суд приговорил Александра Телепнева к двум годам колонии-поселения за избиение продюсера и диджея Андрея Ширмана, известного как Smash. Причиной инцидента, произошедшего 12 февраля 2018 года, стал отказ музыканта делать селфи с депутатом.

За своего коллегу вступился музыкант Тимур Юнусов (Тимати). Он опубликовал в своем Instagram видеозапись с избитым диджеем Smash. В подписи к видео Тимати обматерил Телепнева и его спутника, участвовавшего в драке. Рэпер обозвал Телепнева «гнилым пидарастом» и выразил сожаление, что не стал свидетелем произошедшего.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Диджей Smash позлорадствовал над осужденным бывшим депутатом-единороссом
Бывшего депутата-единоросса отправили в колонию за избиение диджея Smash
Тимати обозвал избившего диджея Smash депутата «гнилым пидарастом»
Другие материалы рубрики
Культура02:41Сегодня

Космос как сочувствие

Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
13:0930 августа

Умер Иосиф Кобзон

11:3521 августа

Мадонну высмеяли за самовлюбленную речь об Арете Франклин

19:5930 августа

Депардье заподозрили в изнасиловании и домогательствах

Культура00:2528 августа

«Смерть Робина Уильямса открыла фильму дорогу»

Гас Ван Сэнт о своем байопике скандального художника Джона Каллахана
10:2030 августа

Умер автор «Городка»

23:4021 августа

Умер актер «Лентяево» Карл Стефанссон

17:2530 августа

Раскрыты детали смерти Кобзона

Культура13:3330 августа

Иосиф броский

За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле
12:1930 августа

Умер актер из «33 квадратных метров»

13:1729 августа

Признавшую Россию агрессором украинскую певицу застыдили за русский язык

10:4621 августа

Новый фильм Спейси стал самым провальным в карьере актера

Россия
«Приходит 70-летняя дама и говорит: дайте мне молодость»
В России придумали, как победить женскую старость. У медиков уже есть план
Россиян перед выборами напугали ржавой водой и «зигами»
«Москва построена на наши сокровища»
Рыцари таинственного ордена рассеялись по миру. Теперь они патриоты России
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
Пассажиры рейса Москва – Бангкок обезвредили дебошира
Мужчина ослеп после пыток в полиции и разочаровался в российском правосудии
Заморозивший до смерти россиянина полицейский пойдет под суд
Все материалы
Мир
«Сначала убьют ваших мужчин, а потом и вас»
Черные тигрицы воевали в джунглях и взрывались в толпе. А теперь сидят на кухнях
Жену Нетаньяху обвинили во взятках ради имиджа мужа
«Не время играть мускулами»
 
Вашингтону пообещали устрашающие последствия в случае удара по Сирии
Опубликована расшифровка разговора Ельцина и Клинтона о Путине
Берег смерти
Америка и Китай едва не устроили ядерную войну. Всех спас Советский Союз
Великобритания показала фото российского разведывательного корабля в Ла-Манше
Все материалы
Бывший СССР
Легенда латвийской авиации Герберт ЦукурсПалач и джентльмен
Прославленный летчик стал нацистским преступником. Его 20 лет разыскивал «Моссад»
Узбекские воры в законе решили подчиниться российскому криминалу
Вся украинская рать
В Киеве провели самый грандиозный парад за всю историю. Почти никто не пострадал
Киев подготовился к расторжению Договора о дружбе с Россией
Российских олигархов наградили за любовь к родине и дружбу
Руины уничтоженного обстрелами донецкого аэропорта сняли на видео
На Украине составлен рейтинг самых ненавидимых политиков
Все материалы
Экономика
Путин смягчил пенсионную реформу
Президент дал поблажки всем, и особенно женщинам. Это будет дорого
Сергунина анонсировала образовательный бизнес-форум «Трансформация 4»
Удивить мир
Уникальные отечественные технологии были представлены в Париже
Рублям предрекли тотальное обновление
«Аэрофлот» открыл регулярные рейсы в города Северного Кавказа
Пенсионный фонд ответил на слова Путина об апартаментах
Медведев предложил распродать государственную собственность
Все материалы
Силовые структуры
Атомный бес
Советские военные шли на безумные опыты с радиацией. Люди до сих пор в опасности
Служительница тьмы
Россиянка жестоко убила парня, ее боится весь город. Почему она на свободе?
Тушившего «Зимнюю вишню» пожарного проверили психиатры
Избитый в колонии осужденный проиграл суд тюремщикам
«Это будет клеймо по жизни»
Российские девушки продают себя за миллионы. Жажда роскоши приводит их в тюрьму
Сотрудник ФСБ пытал бизнесмена охотничьим карабином
Арестован начальник службы транспортной безопасности московских вокзалов
Все материалы
Наука и техника
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Каникулы дракона
Чем занимаются японские бандиты во время отпуска: Yakuza Kiwami 2
Генерал-майор рассказал об участии России в создании F-35
В Арктике нашли «климатическую бомбу»
Объявлена дата презентации новых iPhone
В России объяснили «потерю аппетита» к Су-57
Красноармейцы рассматривают японские трофеи после Хасанских боев, 1938 год«С этих высот могли обстреливать Владивосток»
Кто на самом деле победил в столкновении Советского Союза с Японией
Все материалы
Спорт
«Ненавижу играть против нее»
Старшей сестре Серены Уильямс 38. И она по-прежнему опасна
ЦСКА и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов
Назван гонорар Нурмагомедова за бой с Макгрегором
«Уфа» полчаса играла против девятерых и вылетела из Лиги Европы
Признание хорвата лучшим футболистом Европы посчитали позором
«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»
Бойцы MMA играют по-грязному. На допинге даже звезды
«Зенит» проиграл и пробился в групповой этап Лиги Европы
Все материалы
Культура
Космос как сочувствие
Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
«Я всегда был заводилой»
Как жил и умер Иосиф Кобзон
Иосиф броский
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле
Умер Иосиф Кобзон
Депардье заподозрили в изнасиловании и домогательствах
Умер автор «Городка»
Раскрыты детали смерти Кобзона
Все материалы
Интернет и СМИ
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
«Яндекс» почистил поисковую выдачу из-за угрозы блокировки
«Мы никогда не будем смешнее русских»
Русские мемы свели с ума иностранцев и вышли на международный уровень
«Лучше уйти. Дальше будет только хуже»
Блогер походил по собеседованиям со скрытой камерой и разоблачил работодателей
Полуобнаженная модель весом 130 килограммов оказалась на обложке модного журнала
Российский Forbes выкупил зять бывшего главы Дагестана
В сети вспомнили концерт Кобзона в Ичкерии
Все материалы
Ценности
Понять и побить
Как назвать модную одежду, чтобы не отхватить в российской глубинке: тест
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Дети ларька
Шаурма, бургеры и фалафель: кто научил москвичей вкусно питаться
Невеста Джастина Бибера пришла к священнику с надписью «Россия» на груди
Россиянка назвала лучшие позы для фото в Instagram
Меган Маркл нарушила правила и появилась в откровенном платье
Джастин Бибер пришел на свидание с расстегнутой ширинкой
Все материалы
Путешествия
Adare Manor, Limerick, IrelandГотовьте деньги
Чем хороши лучшие отели и рестораны мира?
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Отдыхающие на набережной Шпрее в жаркий летний день. Берлин, ГерманияНа Берлин!
Россияне обязательно должны побывать в столице Германии. И вот почему
В Альпах исчез туристический самолет
Раскрыты подробности дебоша таджика на рейсе Москва — Душанбе
Авиакомпании увеличили время полета ради выгоды
Пьяные евреи подрались с украинцами и задержали рейс
Все материалы
Из жизни
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»
Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Полиция развозит пьяных по домам»
История москвички, переехавшей в Исландию
Бутерброд спровоцировал массовую драку в поезде
Все материалы
Автосалон, которого не было
В Москву не довезли множество новинок — мы сделали это за автопроизводителей
Все новинки московского автосалона
Премьеры ММАС 2018 в одной галерее
Renault Arkana во всех подробностях
Все, что нужно знать про новый французский кроссовер для России
Aurus в деталях
Рассматриваем во всех подробностях седан проекта «Кортеж»
Mercedes-Benz S-Class стали оснащать двухлитровым двигателем
Из конструктора Lego сделали Bugatti Chiron. И на нем можно ездить
Прототип Skoda расскажет о будущем «заряженных» RS-моделей
Все материалы
Под мостом
Сколько стоит жилье в Крыму
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
El Ateneo Grand Splendid, Buenos AiresБумажный рай
В этих магазинах хочется жить. Только посмотрите
Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке
Квартиру известного коллекционера обворовали в Москве
Шокировавший известного блогера дом решили снести
Названы самые вонючие города России
Все материалы