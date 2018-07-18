Диджей Smash позлорадствовал над осужденным бывшим депутатом-единороссом

Продюсер и диджей Андрей Ширман (DJ Smash) пообещал избившему его Александру Телепневу, бывшему депутату от партии «Единая Россия» законодательного собрания Пермского края, «бонус» к двум годам колонии-поселения. Музыкант прокомментировал решение суда в Instagram в среду, 18 июля.

Фото опубликовано @djsmash

«Спасибо всем моим друзьям, в особенности моему брату [Тимати] за неоценимый вклад. Теперь каждый житель Перми, каждый россиянин может быть уверен, что богатство и депутатский статус не помогут избежать ответственности за совершенные преступления», — написал Ширман.

Диджей добавил, что Телепнева ждет еще один судебный процесс. «Далее уже на этой неделе будет рассматриваться второе дело об избиении Глеба Кулакова в том же клубе на месяц раньше меня. Так что Телепнев скоро получит бонус», — подчеркнул он.

Ширман опубликовал фото Телепнева и другого подсудимого, Сергея Ванкевича, также признанного виновным в избиении музыканта, нарисовав на нем решетку.

Ранее в среду стало известно, что Телепнева и Ванкевича приговорили к двум годам колонии-поселения за избиение Ширмана в ночном клубе Перми в феврале.

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