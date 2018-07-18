Бывшего депутата-единоросса отправили в колонию за избиение диджея Smash

Бывшему депутату от партии «Единая Россия» законодательного собрания Пермского края Александру Телепневу определили наказание за избиение продюсера и диджея Андрея Ширмана, известного как Smash. Его приговорили к двум годам колонии-поселения. Столько же получил его спутник Сергей Ванкевич, передает в среду, 18 июля, ТАСС.

Соответствующее решение вынес Ленинский районный суд Перми. Телепнев и Ванкевич признаны виновными по части 2 статьи 112 УК («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

О том, что Телепнев избил Ширмана за отказ сделать селфи с его спутником в ночном клубе, сообщалось в феврале. Тогда отмечалось, что он сломал диджею челюсть.

Александр Телепнев — мастер спорта по рукопашному бою, депутат заксобрания Пермского края в 2011-2016 годах от «Единой России». Вскоре после инцидента с Ширманом его исключили из партии.

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