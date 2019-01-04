Егор Крид сорвал концерт на русском фестивале в Абу-Даби

Большой гала-концерт на фестивале Russian Music Festival в Абу-Даби завершился скандалом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из ОАЭ.

Одним из последних номеров вечера должно было стать выступление Егора Крида. Однако когда подошло время его выхода на сцену, рэпер сидел на террасе самого дорогого отеля в Абу-Даби и пил кофе. На предложение организаторов пойти в гримерку артист ответил отказом, мотивируя это тем, что он не подчиняется жесткому таймингу и настроение выйти на сцену еще не пришло.

В ожидании появления настроения у рэпера на сцене пришлось отдуваться ветеранам — ведущий мероприятия Александр Ревва в образе Артура Пирожкова спел несколько песен, а после передал эстафету Олегу Газманову, который вместо одной песни исполнил концертный сет. В итоге Егор Крид не появился не только на гала-вечере, но и сорвал следующее выступление в клубе.

«Невыход на сцену артиста без уважительной причины — беспрецедентный случай в многолетней практике организаторов фестиваля»,— сообщили в «Русской Медиагруппе». «Своим поведением Крид не только поставил крест на дальнейшем сотрудничестве с медиа-холдингом , но и нанес ощутимый ущерб собственной репутации. В первую очередь, это проявление неуважения не только к организаторам фестиваля и коллегам по цеху, но и к зрителям. Многие из них приехали из России и других эмиратов специально на его концерт. Они были обескуражены подобным поведением любимого артиста»,— добавили представители организаторов.

Russian Music Festival в настоящее время подсчитывает размер причиненного ущерба и требует его компенсации от артиста. Как ожидается, эта сумма составит несколько миллионов рублей.

