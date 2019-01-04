Культура
 
Последние новости
В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении дома
Названы сроки создания российской сверхтяжелой ракеты для полета на Луну
Самый дорогой аргентинец «Зенита» затосковал по родине
В Москве временно закрыли три станции метро 
Подозреваемый в шпионаже американец оказался подданным Великобритании
Москвичей предупредили о сильном снегопаде 
В Магнитогорске опознали всех погибших после обрушения жилого дома
Германия предрекла ухудшение отношений с Россией
Таможня Украины задержала праздничное послание от патриарха Кирилла
В Таиланде погиб российский турист
Новости партнеров

Егор Крид сорвал концерт на русском фестивале в Абу-Даби

Перейти в «Мою Ленту»
Егор Крид

Большой гала-концерт на фестивале Russian Music Festival в Абу-Даби завершился скандалом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из ОАЭ.

Одним из последних номеров вечера должно было стать выступление Егора Крида. Однако когда подошло время его выхода на сцену, рэпер сидел на террасе самого дорогого отеля в Абу-Даби и пил кофе. На предложение организаторов пойти в гримерку артист ответил отказом, мотивируя это тем, что он не подчиняется жесткому таймингу и настроение выйти на сцену еще не пришло.

В ожидании появления настроения у рэпера на сцене пришлось отдуваться ветеранам — ведущий мероприятия Александр Ревва в образе Артура Пирожкова спел несколько песен, а после передал эстафету Олегу Газманову, который вместо одной песни исполнил концертный сет. В итоге Егор Крид не появился не только на гала-вечере, но и сорвал следующее выступление в клубе.

«Невыход на сцену артиста без уважительной причины — беспрецедентный случай в многолетней практике организаторов фестиваля»,— сообщили в «Русской Медиагруппе». «Своим поведением Крид не только поставил крест на дальнейшем сотрудничестве с медиа-холдингом , но и нанес ощутимый ущерб собственной репутации. В первую очередь, это проявление неуважения не только к организаторам фестиваля и коллегам по цеху, но и к зрителям. Многие из них приехали из России и других эмиратов специально на его концерт. Они были обескуражены подобным поведением любимого артиста»,— добавили представители организаторов.

Russian Music Festival в настоящее время подсчитывает размер причиненного ущерба и требует его компенсации от артиста. Как ожидается, эта сумма составит несколько миллионов рублей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Russian Music Festival стартовал в Абу-Даби
Определены любимые песни россиян
В Сургуте запретили концерт Егора Крида
Другие материалы рубрики
Культура00:03Сегодня

«В концлагере побежали мурашки по коже»

Александр Петров о «Т-34», славе и проекте мечты
00:50Сегодня

Криса Кельми похоронят тайно

16:1230 декабря 2018

Звезда «Уральских пельменей» рассказала о распаде коллектива

14:00 3 января

Умер один из создателей «Бэмби»

Культура00:01 3 января
«Вампир», 1893 - 1895 гг.

Лучшие выставки 2019-го

Баския, Бэкон, Бэнкси: кого привезут в Россию
05:49 3 января

Стало известно о завещании Криса Кельми

11:1729 декабря 2018

Раскрыты участники новогодней вечеринки Signal New Year

22:48 2 января

Названа причина смерти Криса Кельми

Культура00:01 1 января

«Царь Ирод фактически читает рэп»

Почему вертеп может быть современным и как
21:27 2 января

Умер Крис Кельми

06:5031 декабря 2018

США вышли из ЮНЕСКО

01:4228 декабря 2018

Существование драконов в «Игре престолов» поставили под сомнение

Россия
«Пацаны, нас сейчас примут»
Страна проводила старый год в слезах и встретила новый по полной программе
В МЧС объявили о завершении спасательной операции в Магнитогорске
Обрушение многоэтажки в Магнитогорске
Под завалами остаются десятки людей
Стало известно о состоянии спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца
Двое жителей дома в Магнитогорске успели спастись до обрушения
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Ну, началось
Что изменилось в жизни россиян после Нового года
Все материалы
Мир
Будет худо
За чем следить, чего ждать и чего бояться в 2019 году
Канадца задержали за желание одарить Трампа
Ким Ир СенУбить Ким Ир Сена
СССР и Китай хотели свергнуть лидера Северной Кореи. Он выжил и отомстил
Стала известна цель приезда в Москву подозреваемого в шпионаже американца
Подозреваемый в шпионаже американец охотился за списком сотрудников спецслужб
Трех британцев порезали ножом на вокзале
Будущее здесь
 
Все материалы
Бывший СССР
Ливонский орден в битве на Чудском озереАгент князя московского
Как рыцарь-шпион спас от разгрома войско Ивана III
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Восток — дело сложное
Голод, теракты и культ личности. Соседи России весь год боролись с проблемами
Таможня Украины задержала праздничное послание от патриарха Кирилла
Евросоюзное государство
Лукашенко говорит о дружбе с Россией. Но ищет опору в Европе
Украина потратит на выборы президента более 80 миллионов долларов
На Украине начали расследовать попытку государственного переворота
Все материалы
Экономика
Черная шайка
США захватывают рынок нефти. России будет сложно бороться за высокие цены
12 месяцев постиндустриального мира
Эксклюзивный трибьют-календарь в стилистиках Малевича, Моне и Бэнкси
Великий обвал
Весь мир похоронил биткоин, а зря. И вот почему
Доллар обновил максимум марта 2016 года
Российские олигархи потеряли шесть миллиардов
Украине предсказали миллиардный убыток от российских санкций
Срыв запуска «Северного потока-2» по вине США сочли невозможным
Все материалы
Силовые структуры
Настоящий полковник
Он создал фиктивную воинскую часть и дошел до Берлина. Его не пугал даже Сталин
Московский бутик ограбили на семь миллионов рублей
Обвиняемого в мошенничестве бывшего подмосковного министра вернули в Россию
По факту крушения вертолета в Бурятии заведено дело
Следствие отвергло версию теракта в Магнитогорске
Полицейские изъяли наркотические смеси ценой 3 миллиарда 400 миллионов рублей
Появилось видео допроса задержанного за убийство директора Burger King
Все материалы
Наука и техника
Уходят с орбиты
Россия надеется на космическое наследие СССР. Американцы уже на шаг впереди
Поставленные Россией Т-90С заметили во Вьетнаме
Всех переиграл
GTA с конями, проблемы Бога Войны, разборки якудза и другие главные игры года
Американская станция приблизилась к «крайней Туле»
Опубликовано первое фото с обратной стороны Луны
Стала известна дата испытаний «Арматы»
На обратной стороне Луны впервые сели
Все материалы
Спорт
Разрушитель легенд
За этим японцем охотился целый клан бразильцев. Он ломал их одного за другим
Самый дорогой аргентинец «Зенита» затосковал по родине
Боец MMA атаковал пожилую пару на глазах у внуков
Слуцкому понадобился футболист «Спартака»
«Я наслаждался каждой секундой»
Шумахеру — 50. Он все еще лучший
Устюгов выиграл очередную медаль на этапе «Тур де Ски»
Бывшего футболиста «Ливерпуля» обвинили в запугивании юниора
Все материалы
Культура
«В концлагере побежали мурашки по коже»
Александр Петров о «Т-34», славе и проекте мечты
Лучшее кино 2018-го
От Эминема к Годару через «Экстаз»: 24 самых ярких фильма года
«Вампир», 1893 - 1895 гг.Лучшие выставки 2019-го
Баския, Бэкон, Бэнкси: кого привезут в Россию
Криса Кельми похоронят тайно
Умер один из создателей «Бэмби»
Стало известно о завещании Криса Кельми
«Царь Ирод фактически читает рэп»
Почему вертеп может быть современным и как
Все материалы
Интернет и СМИ
«С факом по жизни»
Они рассказывали, как воровать кредитки, клеить девчонок и кидать понты
Трамп превратил стену на границе с Мексикой в мем из «Игры престолов»
Сыграем в черный ящик
Россия отказалась от традиционного телевидения. Смогут ли россияне это пережить?
CNN прояснил ситуацию с российским Крымом
Киселев зачитал рэп об итогах года
Альбац покинет пост главного редактора The New Times
Дроздов сломал ребро
Все материалы
Ценности
Скорая новогодняя помощь
После бурного празднования кожа и волосы нуждаются в эффективном уходе
«Самая большая мечта»
 
Затянут пояса
У людей все меньше денег на дорогую одежду и бриллианты. Страдают даже богачи
Оптическая иллюзия на штанах Мелании Трамп повеселила пользователей сети
Меган Маркл уличили в сговоре со стилисткой
Кроссовки Nike подешевеют
Шнуров ответил попросившим Gucci детдомовцам
Все материалы
Путешествия
Адская кухня
Что едят на улицах азиатских городов
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы
Темная сторона Поднебесной
В этом месте рушатся все мифы о Китае, но россияне о нем не знают
В Таиланде погиб российский турист
В Туркмении нашли самую большую новогоднюю елку в СНГ
Роспотребнадзор предупредил туристов об опасности чумы и желтой лихорадки
Россиянам станет дороже улететь из страны
Все материалы
Из жизни
Спи, мой друг
Самые умные, сильные и любимые звери, которых оплакивал весь мир
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Россиянин поразил британцев умением крошить кирпичи руками
Полицейские в Кентукки приуныли до слез от вида сгоревшего грузовика с пончиками
Пациенту с опухолью мозга разрешили молиться прямо во время операции
Лев растерзал сотрудницу зоопарка
Все материалы
«Цифровой» 2018-й
Главные автомобильные числа прошедшего года
Самые безопасные автомобили 2018 года
Организация Euro NCAP выбрала лучшие машины года
Под бокальчик игристого
Лучшие автомобильные ролики 2018 года
Новая надежда
У флагманского купе Lexus для нас важное сообщение
В Болгарии нашли забытый склад с новыми «пятерками» BMW из 1990-х
Представлена 1000-сильная Honda Civic с полным приводом от CR-V
Джереми Кларксон выбрал пять худших автомобилей года
Все материалы
Дом
Вставляет как никто
Реклама жилья, которую лучше не видеть. Это страшно
Партнерский материал
Оба лучше
Ламинат vs паркет. Какое покрытие выбрать и почему?
Великое переселение
Готовы ли вы сменить квартиру и район? Непростой тест
Сотни дорогих квартир в Москве оказались «мертвыми»
Обозначены масштабы удорожания съемного жилья в Москве
Семья осталась без трехкомнатной квартиры из-за кредитного телефона
«Мы не готовы к таким катаклизмам»
Что будет с российским рынком жилья в 2019 году
Все материалы