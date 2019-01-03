Russian Music Festival стартовал в Абу-Даби

Начало Russian Music Festival в Абу-Даби ознаменовался аншлаговым концертом звезд российской эстрады, который прошел на открытой террасе самого дорогого отеля столицы ОАЭ — Emirates Palace. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

Организаторы мероприятия построили вместительный зрительный зал и сцену, на которую 2 января 2019 года вышли популярные российские артисты — Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Анжелика Варум, Наталья Подольская, Олег Газманов, Александр Ревва, группа «Земляне», Елена Темникова, ST, певица Masha, Artik&Asti, ЮрКисс, Вахтанг, ВладиМир, Юлия Михальчик, Маша Вебер.

Уже сегодня днем, 3 января, гости Russian Music Festival снова встретили Елену Темникову, ST, Basky&Mosя в формате pool party на пляже приморского отеля Saadyat, а вечером в Emirates Palace зрителей ждет сольный концерт Григория Лепса.

Фестиваль под эгидой Русской Медиагруппы включает в себя 14 концертов звезд первой величины и продлится до 8 января.

