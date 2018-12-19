Объявлены даты проведения фестиваля Alfa Future People

Шестой музыкальный фестиваль Alfa Future People пройдет с 16 по 18 августа. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 19 ноября.

Трехдневное мероприятие организуют в Нижегородской области на поле площадью 50 гектаров.

«Мы невероятно рады, что первые три тысячи билетов на фестиваль были куплены еще без объявления дат, менее, чем за двое суток. Для нас это большое доверие со стороны публики, приезжающей из года в год на Alfa Future People. В этом году фестиваль отметил свой первый юбилей, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В 2019 году на AFP станет еще больше активностей, представленных музыкальных стилей и сцен», — отметили в пресс-службе фестиваля.

Стандартный билет на мероприятие стоит 5750 рублей, билет категории VIP — 12 тысяч рублей. Участники лайн-апа пока не объявлены.

Ранее команда AFP объявила о запуске зимней версии фестиваля. С 22 по 24 марта на горнолыжном курорте «Роза Хутор» пройдет AFP Snow Edition.

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