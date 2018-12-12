В Сочи пройдет AFP Snow Edition

Организаторы музыкального фестиваля Alfa Future People сообщили о запуске зимней версии мероприятия. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 12 ноября.

AFP Snow Edition пройдет с 22 по 24 марта на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи. Днем на сценах выступят зарубежные и российские электронные музыканты, а в ночь с 23 на 24 марта хедлайнеры переместятся на концертную площадку «Роза Холл».

Мероприятие организуют в формате apres-ski, то есть совместят развлекательную программу с занятиями спортом.

«Мы давно хотели сделать зимний фестиваль и долго присматривались к формату apres-ski, который, несмотря на богатую европейскую традицию, пока еще не прижился в России. Нам очень хочется, чтобы практика таких мероприятий стала в России регулярной», — рассказала генеральный директор Alfa Future People Юлия Дорошина.

Посетить фестиваль днем можно будет, предъявив ски-пасс «Роза Хутор». Билеты на ночную программу будут продаваться отдельно. Также предусмотрена покупка пакетных предложений, включающих проживание и вход на ночные мероприятия.

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