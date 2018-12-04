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The Cure станет хедлайнером «Пикника Афиши»

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Британская рок-группа приедет в Москву на музыкальный фестиваль «Пикник Афиши» в 2019 году. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 4 декабря.

Концерт состоится 3 августа в московском музее-заповеднике «Коломенское». «Музыканты выступят в Москве спустя ровно тридцать лет и три месяца после выхода альбома Disintegration — одного из лучших в истории группы», — отмечают организаторы.

Полный список музыкантов, которые выступят на «Пикнике Афиши-2019», пока не разглашается. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте фестиваля.

«Пикник Афиши» проводится ежегодно с 2004 года. На юбилейном, 15-м концерте 2018 года выступили Монеточка, Дельфин, Земфира, Joey Bada$$, Pharaoh и рок-группа «Пасош».

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