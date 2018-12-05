В Чернобыльской зоне устроили рейв-вечеринку

В городе Припять в Чернобыльской зоне отчуждения прошла рейв-вечеринка. Об этом пишет издание Vice.

Устроитель шоу, художник Валерий Коршунов, автор проекта Artefact, озаботился не только музыкальной составляющей, по и защитными халатами для участников, а также вооруженной охраной мероприятия.

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«Толпа танцует под электро, играющее через громкоговорители, установленные на главной площади Припяти. Сполохи света мерцают на бетонных блоках пустынных домов. На двух экранах показываются визуальные эффекты, ссылающиеся на классический советский фильм "Сталкер" Андрея Тарковского, — пишет автор статьи. — Я чувствую, что я в Гластонбери (один из знаковых музыкальных фестивалей мира — прим. Ленты.ру), и это 4 часа ночи. За нашей оцепленной зоной военные сбились в полумраке. Некоторые качаются в такт музыке».

Авария на Чернобыльской АЭС — одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ. В первые три месяца после аварии погибли около 30 человек. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС была создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.

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