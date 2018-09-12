Чернобыльский лось свалился в радиоактивное озеро

Поліція Київщини / YouTube

В Чернобыле полицейские вытащили лося за рога из зараженного водоема. Об этом сообщила полиция Киевской области на своей странице в Facebook.

Животное при «странных обстоятельствах» свалилось в загрязненное радиацией озеро, расположенное между четвертым и пятым энергоблоком Чернобыльской атомной станции. Сотрудники полиции, Государственной службы чрезвычайных ситуаций и радиационно-экологического биосферного заповедника прибыли на место спасать животное. Четверо мужчин подплыли к лосю на лодке и вытянули его из воды за рога.

Сейчас жизни животного ничего не угрожает.

Авария на Чернобыльской АЭС — одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ. В первые три месяца после аварии погибли около 30 человек. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС была создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.

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