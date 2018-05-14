Две сотни чернобыльских щенков отправят в США

В США приютят 200 щенков из Чернобыльской зоны отчуждения. Сообщение об этом появилось на сайте Государственного агентства Украины по управлению территорией.

Первая партия из 12 собак была вывезена со строительной площадки нового саркофага еще 27 апреля. Транспортировкой занимались работники Фонда чистого будущего и Чернобыльской АЭС в рамках пятилетнего проекта «Собаки Чернобыля» по стерилизации и вакцинации этих животных, обитающих в зоне отчуждения.

«На проведение работ по вывозу щенков были получены все необходимые разрешения, в целом запланировано вывезти в США около 200 животных», — заявил соучредитель Фонда Лукас Хиксон. Он добавил, что всем собакам найдут любящих хозяев.

Перед отправкой за границу питомцы пройдут дозиметрический контроль, их вымоют, избавят от блох и продержат 45 дней на территории конно-спортивной базы города Славутич. Там за животными будут ухаживать профессиональные кинологи, а по выходным с щенками смогут играть посетители базы.

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Авария на Чернобыльской АЭС — одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ. В первые три месяца после аварии погибли около 30 человек. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС была создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.

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