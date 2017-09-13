Туристы в Припяти запустили колесо обозрения без электричества

Видео: Kristof Grzybek /YouTube

Польские туристы своими силами запустили колесо обозрения в зоне отчуждения в Припяти (Украина). Об этом сообщает «Громадское радио». Один из путешественников опубликовал видео на YouTube.

Турист подчеркнул, что аттракцион был запущен без применения электричества. По его словам, колесо не было повреждено и после записи видео его вернули в прежнее состояние.

Несмотря на это, активисты намерены подать жалобу в Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения в связи со случившимся. Они считают, что колесо могло сорваться, в этом случае пострадали бы люди.

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС (ранее — 30-километровая зона) — запрещенная для свободного доступа территория, которая сильнее всего пострадала в результате разрушения энергоблока атомной электростанции в Чернобыле в 1986 году. Авария привела к сильному загрязнению радионуклидами близлежащей территории. В зону входят несколько населенных пунктов, в том числе Припять.

