На Урале пьяный смотритель забыл на колесе обозрения женщину с ребенком

В Верхней Пышме (город-спутник Екатеринбурга) сотрудник аттракциона забыл женщину и ее трехлетнего сына на колесе обозрения «Пять звезд». Они провели в кабинке более часа, сообщает портал E1.ru.

Инцидент произошел вечером в субботу,11 марта. По словам 29-летней женщины, она забеспокоилась, когда после оплаченных двух обзорных кругов аттракцион никто не остановил. Смотритель, который продал билет и посадил их в кабинку, не реагировал на сигналы о помощи, а через некоторое время отключил колесо обозрения и ушел.

Женщина дозвонилась до сотрудников парка развлечений, а также вызвала полицию и МЧС. Пострадавших спустили на землю спустя 50 минут. «Наши сотрудники туда выезжали, но их помощь не потребовалась. Аттракцион включили и женщину с ребенком спустили на землю в штатном порядке. Почему это случилось, и кто виноват — будут разбираться в полиции», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Смотритель аттракциона Фазаил Алиев, от которого пахло алкоголем, сказал, что просто забыл про людей на колесе обозрения.

По факту произошедшего инициирована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.