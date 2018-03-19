Рабочие залезли на саркофаг Чернобыльской АЭС ради собаки

На Украине рабочие Чернобыльской АЭС спасли бродячую собаку, которая забралась на саркофаг над реактором станции. Видео опубликовала благотворительная организация Clean Futures Fund на своем YouTube-канале.

Двое рабочих поднялись на крышу стометрового здания, чтобы спасти животное. В ходе спасательной операции им пришлось воспользоваться альпинистским снаряжением.

Закрепив на собаке спасательные ремни, рабочие вместе с животным спустились на землю.

Авария на Чернобыльской АЭС — одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ. В первые три месяца после аварии погибли около 30 человек. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС была создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.

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