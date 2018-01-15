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Определена судьба Чернобыля

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Внутри зоны отчуждения, созданной вокруг чернобыльской АЭС, построят солнечную электростанцию, которая будет производить один мегаватт электроэнергии. Она будет располагаться всего лишь в 100 метрах от саркофага, построенного над разрушенным ядерным реактором. В настоящее время строительство комплекса находится на завершающей стадии. Об этом сообщает издание Science Alert.

По словам Евгения Варягина, руководителя проекта «Солнечный Чернобыль», завод способен обеспечить электричеством поселок среднего размера, состоящий примерно из двух тысяч домов. Однако в будущем электростанция сможет производить в сто раз больше электроэнергии.

Завод построят на территории площадью 1,6 гектара, которую займут 3,8 тысячи солнечных батарей. Фотоэлементы будут закреплены на бетонных плитах, а не врыты в грунт, поскольку земляные работы в зоне отчуждения запрещены из-за риска распространения радиоактивной пыли.

В 2016 году сообщалось, что Украина ведет активный поиск инвесторов для строительства солнечных электростанций в районе Чернобыльской АЭС. Так, планируется установить солнечные батареи общей мощностью в один гигаватт (для сравнения — в Германии, где солнечных ресурсов существенно меньше, гелиоэнергетика дает 39 гигаватт). Для достижения этой цели потребуется около миллиарда евро инвестиций.

Авария на Чернобыльской АЭС — одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ. В первые три месяца после аварии погибли около 30 человек. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС была создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.

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