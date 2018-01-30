Работников Чернобыльской АЭС на Украине отрезали от газа за долги

Город Славутич Киевской области, в котором проживают в основном работники Чернобыльской АЭС и ликвидаторы аварии, отключен от газа из-за задолженности теплоснабжающих предприятий. Об этом во вторник, 30 января, сообщается на сайте компании «Киевоблгаз».

В заявлении отмечается, что «Нафтогаз Украины» не выделил для жителей Славутича необходимые объемы газа на январь, поэтому «Киевоблгаз», который занимается распределением топлива по потребителям, вынужден был прекратить газоснабжение города.

«Использование газораспределительной системы без подтвержденных лимитов (от «Нафтогаза» — прим. «Ленты.ру») является несанкционированным отбором газа и нарушает действующее законодательство», — поясняется в пресс-релизе.

Славутич уже отключали от газа в октябре по той же причине. Тогда отмечалось, что задолженность теплоснабжающих предприятий перед «Нафтогазом» составляет 91 миллион гривен.

Город был построен сразу после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году для отселения людей из Припяти и Чернобыля. Сейчас в нем проживают около 25 тысяч человек.

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