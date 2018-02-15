Найдено неожиданное применение радиоактивным отходам из Чернобыля

Эндрю Миллер (Andrew Miller) и Райан Пирс (Ryan Pierce), создатели криптовалюты Zcash, использовали чернобыльские радиоактивные отходы для сохранения анонимности участников в сети. Об этом сообщает издание Motherboard.

Большинство криптовалют основано на публичной проверке цепочки блоков транзакции, однако в Zcash отправитель, получатель и сумма транзакции остаются приватными. Это обеспечивается протоколом zk-SNARK, основанным на доказательстве с нулевым разглашением, когда одна сторона, обладающая информацией, может доказать, что она владеет этой информацией, не раскрывая ее другой стороне.

Для обеспечения работы zk-SNARK должны задаваться начальные параметры через генерацию случайных чисел. Они называются участниками сети «токсичными отходами», поскольку должны быть уничтожены после использования в целях обеспечения безопасности. Если кто-то разгадает алгоритм их генерации, он сможет создавать ложные доказательства. Чтобы этого избежать была запущена церемония Powers of Tau, в ходе которой каждый участник сети генерирует случайные числа, что затрудняет потенциальному злоумышленнику взломать Zcash.

В качестве генератора случайных чисел Миллер и Пирс использовали небольшое количество радиоактивного материала — кусок графитового замедлителя из Чернобыльской АЭС. Он является источником гамма- и бета-лучей из-за распада цезия-137 и стронция-90. С помощью счетчика Гейгера они измеряли ионизирующее излучение, получая электрические импульсы, продолжительность промежутков между которыми была случайной. Чтобы гарантировать невозможность вмешательства в процедуру третьих лиц, разработчики проводили измерения в частном самолете на высоте 900 метров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!