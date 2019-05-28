Егор Крид сравнил себя с Кобзоном и раскрыл причины ухода от Тимати

Российский певец Егор Крид рассказал об уходе c лейбла Black Star в интервью, опубликованном на YouTube-канале Юрия Дудя.

Исполнитель заявил, что перерос лейбл Тимати, поэтому решил не продлевать с ним контракт после семи лет сотрудничества. Он подчеркнул, что самостоятельно занимается написанием песен и монтажом клипов, поэтому не хочет быть «под продюсером».

По словам Крида, после завершения контракта шли долгие переговоры, в результате которых певцу удалось оставить за собой право на товарный знак «Егор Крид», а также возможность исполнять свои старые треки. «Несмотря на то, что люди воспринимают меня спокойным, тихим, такая вылизанная картинка, но у меня есть яйца. Если я поставлю себе цель, я буду ее добиваться», — отреагировал музыкант на вопрос Дудя о том, как ему удалось сохранить права на сценический псевдоним.

Ведущий также поинтересовался, как артист познакомился с Кариной Ротенберг — женой бизнесмена Бориса Ротенберга. В ответ Крид сравнил себя с Иосифом Кобзоном, который, по его словам, общался с разными людьми, включая спортсменов, депутатов, актеров. «У артиста, если у него есть большая величина, то он общается с разным калибром людей», — пояснил он.

Артист поблагодарил бывших коллег и сказал, что они были его стеной. При этом он рассказал, что на протяжении первых двух лет на лейбле он получал от 30 до 50 тысяч рублей, а руководство Black Star хотело распрощаться с ним, так как он не приносил прибыли.

25 апреля генеральный директор лейбла Black Star Павел Курьянов, известный как Пашу, подтвердил информацию об уходе Егора Крида. Он заявил, что, несмотря на завершение сотрудничества, Криду разрешили оставить его псевдоним (настоящее имя рэпера — Егор Булаткин).

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